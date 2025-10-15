Educația, comparată cu o casă veche și peticită de mulți. Prof. Pânișoară: Au tot venit ”meseriași”...

Într-o postare care a stârnit numeroase reacții în mediul online, profesorul universitar Ovidiu Pânișoară a descris, printr-o metaforă sugestivă, haosul reformelor din educație. El spune că sistemul seamănă cu o casă veche, peticită de nenumărați „meșteri” care au încercat să o repare fără un plan coerent.

Rezultatul? O construcție plină de improvizații, în care continuă să trăiască zi de zi profesori, elevi și părinți, nevoiți să se adapteze schimbărilor permanente.

Prof. Ovidiu Pânișoară: O casă de care proprietarul nu se mai îngrijește de multă vreme…

"Sistemul de învățământ este la fel ca o casă. Au tot venit “meseriași” care să repare ba una, ba alta, fiecare făcând după capul lui tot felul de schimbări: acoperișul este o parte cu tablă, o parte cu țiglă, sunt construite balcoane care nu au uși de acces, s-a tot săpat la fundație “Ca să vedem ce nu merge!” și în jurul casei sunt gropi, șanțuri, tranșee.

Problema este că respectiva casă este locuită în tot acest timp și, în fiecare zi, profesori, elevi, părinți, se gândesc ce nou cusur a mai fost găsit și ce nouă problemă o să întâmpine.

După care nu au mai fost nici bani pentru reparații, le-au mai fost furate o parte din cărămizile vechi care fuseseră scoase din pereți pentru că "era musai să fie înlocuite" cu unele realizate cu tehnologie modernă.

Sistemul de învățământ este ca o casă: o casă pe care societatea a închiriat-o profesorilor și elevilor, dar de care proprietarul nu se mai îngrijește de multă vreme…", a scris Ovidiu Pânișoară pe pagina sa de Facebook.