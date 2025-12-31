Doi tineri au murit înainte de Revelion 2026, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-o clădire din Găești

Cei doi tineri au murit, după ce automobilul în care se aflau a intrat într-o clădire din Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Apoi, a luat foc.

Cum s-ar fi produs accidentul

Potrivit Poliției, accidentul s-a petrecut în jurul orei 02.50, în noaptea de marți spre miercuri. Din primele cercetări a reieșit că un tânăr, de 18 ani, în momentul în care ar fi condus o mașină pe strada Vladimir Streinu din Găești, Dâmbovița, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în colțul unei clădiri.

Autoturismul a luat foc

Apoi, autoturismul s-ar fi răsturnat și a luat foc. Șoferul și un alt tânăr, de 19 ani, pasager în autoturism, au murit.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în acest caz.

