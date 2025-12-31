€ 5.0985
Stiri

Doi tineri au murit înainte de Revelion 2026, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-o clădire din Găești
Data actualizării: 13:05 31 Dec 2025 | Data publicării: 12:18 31 Dec 2025

Doi tineri au murit înainte de Revelion 2026, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-o clădire din Găești
Autor: Andrei Itu

ambulanta imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Doi tineri, de 18 şi 19 ani, au murit în ultima zi a anului 2025, într-un accident în Găești.

Cei doi tineri au murit, după ce automobilul în care se aflau a intrat într-o clădire din Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Apoi, a luat foc.

Vezi și EXCLUSIV - Surpriza periculoasă de pe șosea. Titi Aur: E ca și când ți-ar trage preșul de sub tine! Aici trebuie să fim atenți - Video

Cum s-ar fi produs accidentul

Potrivit Poliției, accidentul s-a petrecut în jurul orei 02.50, în noaptea de marți spre miercuri. Din primele cercetări a reieșit că un tânăr, de 18 ani, în momentul în care ar fi condus o mașină pe strada Vladimir Streinu din Găești, Dâmbovița, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în colțul unei clădiri.

Vezi și EXCLUSIV- Cele trei gesturi pe care fiecare șofer "educat" trebuie să le facă. Titi Aur: Nu ai cum să tragi așa de volan!

Autoturismul a luat foc

Apoi, autoturismul s-ar fi răsturnat și a luat foc. Șoferul și un alt tânăr, de 19 ani, pasager în autoturism, au murit.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în acest caz.

Vezi și EXCLUSIV- Avem maşini moderne, dar nu ştim lucruri despre ele. Titi Aur: Şi aici acuz autorităţile

gaesti
accident

gaesti
accident
