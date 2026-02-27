SUA, atac iminent asupra Iranului. Româncă din Israel, dezvăluire emoționantă

Mike Huckabee, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Israel, le-a transmis angajaților săi un mesaj în care le-a spus că dacă vor să părăsească Israelul să o facă, dar astăzi, să-și cumpere orice bilet de avion, spre orice destinație. De asemenea, în declarațiile de vineri, președintele american Donald Trump a precizat că nu este mulțumit de Iran, dar nu a luat o „decizie finală“ privind posibile lovituri asupra Republicii Islamice.

„Nu sunt mulţumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla“, a spus, printre altele, președintele SUA.

Eventuale atacuri americane asupra Iranului ar putea determina regimul de la Teheran să riposteze împotriva aliatului SUA din regiune, Israel, unde cetățenii, de mai bine de doi ani, trăiesc într-o permanentă stare de alertă.

Anca Tal, o româncă stabilită în Israel, a precizat pentru DC News că „nu s-a confirmat încă nimic oficial“ privind un atac împotriva Iranului, însă acesta „se poate întâmpla în orice moment, în funcție de decizia lui Donald Trump“.

„Noi suntem în situație de alertă maximă și suntem pregătiți pentru orice variantă“, a precizat Anca Tal.

CITEȘTE ȘI - Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Regatul Unit își retrage tot personalul și închide ambasada de la Teheran

Româncă din Israel: Merităm să fim în siguranță

Potrivit Ancăi Tal, chiar dacă „din afară totul pare normal, în Israel, normalul e să fii pregătit de a fi luat prin surprindere din toate direcțiile“.

Deși a spus că „lumea se comportă normal“, iar, „azi, de exemplu, s-a desfășurat Maratonul anual al Tel Avivului și a fost un moment foarte vesel, dinamic, colorat și lipsit de griji“, în „interiorul nostru, în fiecare dintre noi, este întrebarea „Ce va fi după?”, pentru că e clar că a da iranienilor timp e împotriva intereselor noastre“.

„Nu ne este frică, dar, da, este tensiune și situația de a fi puși față în față cu nesiguranța, cu posibilitatea de a sta în adăposturi ore în șir, cu urechile ciulite tot timpul la știri, cu nevoia de a ști în fiecare secundă unde este buncărul cel mai apropiat și unde se află membrii familiei și prietenii etc. ne provoacă o tensiune de care ne-am săturat și o stare care nu e naturală.

CITEȘTE ȘI - Iranul răspunde discursului lui Trump din Congres: „Minciuni mari repetate”

Nu e normal să trăiești așa, iar dacă asta e atmosfera zi de zi, pe o perioadă lungă, prea lungă deja, asta are influență. Suntem mai irascibili, mai lipsiți de răbdare și toate deciziile sunt influențate de situația asta. Dacă în anii trecuți, pe vremea asta, ne făceam planuri de vacanță, acum planurile sunt pe termen scurt și nu includ bilete de zbor, din păcate.

Nu e bine, nu e plăcut și nu e natural. Oamenii nu sunt făcuți să trăiască așa pe perioade lungi (și nici scurte). Asta nu este o repetiție generală, ci e chiar viața asta unică pe care o avem. Merităm să fim în siguranță“, a mai precizat Anca Tal.

CITEȘTE ȘI - JD Vance neagă posibilitatea ca un atac asupra Iranului să pornească un război de durată

Ziua de naștere, sărbătorită atipic în 2026, din cauza amenințărilor permanente

Românca a mai spus că, anul acesta, de ziua sa de naștere, nu a mai avut „chef să sărbătorească“ și a ales să se delecteze într-o zonă mai puțin aglomerată.

„Săptămâna asta a fost ziua mea de naștere. Cei din jurul meu au vrut neapărat să mă sărbătorească, să mergem la un restaurant aici, în Tel Aviv, unde ne place să mergem, dar pur și simplu nu am avut chef.

Disonanța asta între „afară“ și „înăuntru“ ne dereglează și ne provoacă să ne comportăm altfel. Am ales, până la urmă, să-mi petrec ziua de naștere mergând într-o zonă de câmpie, departe de oraș, între spice de grâu și ceva flori, din dorința de a respira adânc aer curat, o secundă, fără a respira aerul din buncăre. DA, sună foarte poetic, dar nu e. E realitate“, a conchis Anca Tal.