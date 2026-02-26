Tăcerea în fața abuzurilor, indiferent de forma lor, nu vindecă. CNCD, hotărâre: Gimnastele suferă și sunt hărțuite

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), prin decizia 344 din 29.10.2025, a emis un verdict clar și fără echivoc: Federația Română de Gimnastică Ritmică și președinta acesteia, Irina Deleanu, prin acțiuni directe, au creat „un cadru intimidant, degradant și ostil — atât față de antrenoare, cât și față de sportivele antrenate de aceasta”.

Sportive care au fost victime timp de mai mulți ani

Această hotărâre, emisă de organismul guvernamental abilitat să evalueze, sancționeze și combată discriminarea, constată explicit fapte de hărțuire și discriminare, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Este un verdict cu o simbolistică puternică. El confirmă existența unor acțiuni și decizii abuzive, repetate, ale președintei FRGR Irina Deleanu, exercitate asupra antrenoarei Alexandra Piscupescu și a sportivelor sale.

Un caz probabil unic nu numai în România, dar și la nivel internațional.

Și toate acestea se întâmplă în România anului 2026. Și toate acestea se întâmplă în interiorul unei federații sportive. O federație finanțată din bugetul statului. Din bugetul și așa sărăcit. Federația Română de Gimnastică Ritmică beneficiază de susținere financiară publică, asigurată de Agenția Națională pentru Sport și de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Aceste instituții au rolul și responsabilitatea de a finanța federațiile sportive pentru dezvoltarea fenomenului sportiv și stimularea performanței.Dar au obligația în același timp să asigure respectarea propriilor reguli din statut, în care principiile de safeguarding ocupă un loc central.

Comitetul Olimpic Internațional emite periodic reguli impuse tuturor Comitetelor Olimpice Naționale, care pun în centrul lor protejarea sportivilor împotriva abuzului emoțional, fizic, hărțuirii de orice fel și discriminării.

Ce se întâmplă când aceste principii fundamentale ale Cartei Olimpice nu sunt implementate și respectate la nivel național? Ce se întâmplă atunci când forurile competente din sport simulează implementarea acestor principii olimpice și permit abuz.

Răzvan Munteanu