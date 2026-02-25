Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!

La eveniment au fost invitate să participe, de asemenea, organizații civice în domeniul democrației, justiției și statului de drept, organizații de apărare a drepturilor omului precum și organizații reprezentând diferite segmente sociale, reunind un număr de 60 participanți.

În intervenția sa, Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, a subliniat rolul esențial al dialogului onest în apărarea valorilor fundamentale ale justiției:

„Faptul că sunteți aici arată că vă pasă. Și că împărtășim o convingere care nu ține de conjunctură, ci de temelia unei democrații: nevoia unei justiții autentice. O astfel de justiție nu se improvizează și nu poate fi modelată după emoțiile de moment, oricât de abil ar fi acestea cultivate.

Justiția este una singură. Tocmai de aceea trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea.

Independența nu este un slogan. Este o frontieră. Iar o justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție. Ea nu se teme de întrebări, nu evită dezbaterea și nu refuză dialogul. Dimpotrivă, se întărește prin ele.

De aceea ne întâlnim pentru a vorbi deschis despre orice temă, despre orice provocare. Inclusiv despre contexte dificile, coincidențe care ridică semne de întrebare, dezinformare, încredere publică sau echilibrul fragil dintre libertatea de exprimare și responsabilitate.

Așadar, cum apărăm statul de drept? Prin instituții care rămân drepte și oameni care rămân lucizi. Punând legea mai presus de emoție, adevărul mai presus de percepție și conștiința mai presus de conjunctură.

Istoria nu reține zgomotul unei epoci, ci verticalitatea celor care au refuzat să abdice.”

În cadrul dezbaterii au fost structurate soluțiile concrete la problemele ridicate până acum și au fost operaționalizate grupurile de lucru pentru redactarea măsurilor necesare de intervenție care vor fi discutate în limita competențelor instituționale.

Ariile tematice pentru măsuri de îmbunătățire pe care participanții le-au agreat privesc:

Independența justiției, apărarea statului de drept, pactul pe justiție



Îmbunătățirea accesului la justiție, asistență judiciară, reprezentare în instanță și soluții pentru reducerea duratei litigiilor, standardizarea procedurilor



Organizarea și funcționarea instanțelor, cariera și responsabilizarea corelativă independenţei. Separarea totală a carierei judecătorilor de cea a procurorilor.



Actualizarea ariilor de expertiză tehnică judiciară



Prin continuarea acestui mecanism consultativ, Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă angajamentul pentru transparență, dialog instituțional și cooperare loială cu societatea civilă, în vederea consolidării statului de drept și a întăririi încrederii publicului în actul de justiție.

Toate soluțiile ce vor fi finalizate în cadrul grupurilor de lucru vor face obiectul dezbaterii interprofesionale dar și cu societatea civilă la următoarea rundă de dezbateri.

În cadrul dezbaterii participanții au subliniat:

Independența justiției nu este negociabilă: ea reprezintă fundamentul statului de drept și premisa oricărui pact autentic pentru justiție, ca o garanție pentru societate și cetățeni.



Accesul real la justiție înseamnă mai mult decât principii: înseamnă asistență efectivă, reprezentare reală și proceduri mai simple, pentru ca dreptatea să fie nu doar corectă, ci și accesibilă. Soluționarea într-o durată rezonabilă a litigiilor, pentru care statul trebuie să aloce resursele necesare, reprezintă un drept fundamental și nu o chestiune de oportunitate economică.



Justiție credibilă începe cu instanțe bine organizate, responsabilitate și o separare clară a carierei judecătorilor de cea a procurorilor, ca expresie firească a independenței.



În fața dezinformării, răspunsul eficient rămâne transparența proactivă. Prin comunicare clară, date verificabile și deschidere constantă, instanțele pot consolida încrederea publică și pot contracara distorsiunile din spațiul public.



Modernizarea justiției presupune actualizarea continuă a expertizei tehnice judiciare, pentru ca soluțiile instanțelor să țină pasul cu realitățile unei societăți în schimbare.



În cadrul reuniunii de astăzi au fost constituite grupurile de lucru pe tematici cu nominalizarea participanților pentru fiecare grup din partea organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, au fost completate temele prioritare așa cum sunt ele identificate de organizațiile societății civile.

Raportul dezbaterilor va fi făcut public după centralizarea tuturor propunerilor formulate și a sugestiilor concrete de operaționalizare a platformei.

