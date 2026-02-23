€ 5.0968
Stiri

Procesul lui Călin Georgescu a fost întrerupt. Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată
Data actualizării: 15:18 23 Feb 2026 | Data publicării: 14:32 23 Feb 2026

Procesul lui Călin Georgescu a fost întrerupt. Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată
Autor: Gabriela Ungureanu

Procesul lui Călin Georgescu a fost întrerupt. Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată Horațiu Potra / Inquam Photos / Alexandru Nechez

Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată în timpul procesului ce vizează tentativa de lovitură de stat.

Ședința de judecată din dosarul în care Călin Georgescu este pus sub acuzare pentru tentativă de lovitură de stat a fost întreruptă pentru scurt timp (n.r. procesul s-a reluat), după ce unei persoane din sală i s-a făcut rău și a leșinat.

Potrivit surselor România TV, apropiate de anchetă, ar fi vorba chiar despre Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari inculpat în același dosar. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial.

A fost cerută de urgență intervenția medicilor, iar procesul a fost suspendat. Surse indică faptul că a fost chemat un echipaj de ambulanță

Horațiu Potra a primit primul ajutor din partea unui echipaj SMURD, fără a fi nevoie de transport la spital. Ulterior, ședința de judecată a fost reluată. Conform surselor România TV, aceasta nu ar fi mâncat în arest de câteva zile.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu

Astăzi se ia o decizie importantă în cazul lui Călin Georgescu. Curtea de Apel București urmează să hotărască dacă rechizitoriul va fi retrimis la Parchet sau dacă dosarul va intra în etapa judecății pe fond.

Georgescu este judecat într-un dosar separat, alături de Horațiu Potra și încă 20 de inculpați, fiind acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pentru această faptă, legea prevede pedepse de până la 20 de ani de închisoare.

Ce ar fi plănuit 

Conform anchetatorilor, detaliile acțiunii ar fi fost puse la punct în cadrul unei întâlniri care a avut loc pe 7 decembrie 2024, într-o locație destinată echitației din localitatea Ciolpani.

Procurorii arată că grupul condus de Horațiu Potra intenționa să se deplaseze spre București cu șapte mașini, urmând ca, odată ajunși în Capitală, să inițieze manifestații care ar fi putut escalada în acte de violență.

Planul ar fi fost dejucat în cursul nopții dintre 7 și 8 decembrie 2024, după ce o persoană din familia unuia dintre cei implicați a alertat autoritățile printr-un apel la 112.

Simpatizanții sunt în fața instanței

Și de această dată, numeroși simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Curții de Apel București, strigând mesaje precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul 2 înapoi”. Încă de la primele ore ale zilei, situația din zonă a fost una încordată.

Odată reluată ședința, judecătorii vor stabili dacă procesul va intra pe fond sau dacă dosarul va fi trimis înapoi la Parchet pentru completări suplimentare.

Urmăriți DCNews și pe Google News

horatiu potra
calin georgescu
