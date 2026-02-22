Caz suspect în Deva: Doi bărbați au fost descoperiți morți, după un apel către Poliție

Femeia a sesizat Poliția din Deva invocând posibilul deces al unui bărbat care nu-i răspunde la telefon. La fața locului, polițiștii nu doar că au confirmat decesul bărbatului de 63 de ani, dar au găsit și un alt bărbat mort. Cazul este suspect, iar anchetatorii urmează să stabilească în ce condiții s-au produs cele două decese.

”Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, decedat.

În timpul efectuării cercetărilor la fața locului, la etajul superior al imobilului a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului” arată un comunicat de presă al Poliției Municipiului Deva.