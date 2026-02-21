Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”

Arenillas, din Soria, se alătură listei orașelor care au decis să ofere locuri de muncă și locuințe gratuite pentru a combate depopularea.

În Spania, există orașe care nu mai așteaptă o soluție din exterior: o inventează singure. Arenillas, un oraș din Soria cu abia 40 de locuitori înregistrați, la aproximativ două ore de mers cu mașina de Madrid, a lansat o ofertă de locuințe gratuite și locuri de muncă stabile pentru familiile care decid să se mute acolo și să-și construiască viața acolo. În mai puțin de o săptămână, consiliul local și asociația culturală a satului au primit peste o sută de cereri, până în punctul în care au deja o listă de așteptare cu candidați dispuși să schimbe viața de oraș cu cea de la țară, arată madridsecreto.

Propunerea lui Arenillas este concretă și depășește campania tipică de marketing rural. Consiliul local oferă o casă municipală renovată (parte dintr-un grup de șapte case restaurate în ultimele decenii) fără chirie unei familii cu copii de vârstă școlară care se înregistrează ca rezidenți și rămân acolo permanent. În schimb, noii locuitori vor prelua administrarea barului-club social, adevărata inimă a satului, iar unul dintre adulți va prelua un loc de muncă de zidar, implicat în întreținerea și renovarea clădirilor municipale.

De ce a avea copii este o condiție

Barul nu este doar o afacere; într-o municipalitate cu 30-40 de locuitori iarna și în jur de 300 vara, este punctul de întâlnire pentru vecini, turiști și vizitatori. Oferta de muncă, la rândul ei, oferă o stabilitate neobișnuită în zonele rurale: nu este un contract unic pentru un proiect specific, ci o nevoie structurală legată de întreținerea locuințelor și a spațiilor publice pe care consiliul local dorește să o acopere pe termen lung.

Una dintre cerințele cheie este ca familia să aibă copii de vârstă școlară, deoarece strategia Arenillas nu este doar de a câștiga locuitori, ci și de a asigura reînnoirea generațiilor. Copiii vor frecventa școala locală din Berlanga de Duero, cu transport școlar zilnic gratuit, iar distanțele până la serviciile de bază sunt acoperite de restul rețelei de sate din zonă.

Municipalitatea subliniază că lucrează de peste patruzeci de ani pentru a combate depopularea: renovarea caselor municipale, întreținerea barului și a centrului social, organizarea de programe culturale cu asociația locală. Noua campanie, insistă ei, nu este o cascadorie publicitară izolată, ci următorul capitol dintr-o strategie continuă de a se asigura că satul nu rămâne gol în afara lunii august.