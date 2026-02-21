€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
Data publicării: 00:02 21 Feb 2026

Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
Autor: Roxana Neagu

sat drum foto ilustrativ

Să nu rămână gol satul. Acesta este obiectul municipalității de aici.

Arenillas, din Soria, se alătură listei orașelor care au decis să ofere locuri de muncă și locuințe gratuite pentru a combate depopularea.

În Spania, există orașe care nu mai așteaptă o soluție din exterior: o inventează singure. Arenillas, un oraș din Soria cu abia 40 de locuitori înregistrați, la aproximativ două ore de mers cu mașina de Madrid, a lansat o ofertă de locuințe gratuite și locuri de muncă stabile pentru familiile care decid să se mute acolo și să-și construiască viața acolo. În mai puțin de o săptămână, consiliul local și asociația culturală a satului au primit peste o sută de cereri, până în punctul în care au deja o listă de așteptare cu candidați dispuși să schimbe viața de oraș cu cea de la țară, arată madridsecreto

Propunerea lui Arenillas este concretă și depășește campania tipică de marketing rural. Consiliul local oferă o casă municipală renovată (parte dintr-un grup de șapte case restaurate în ultimele decenii) fără chirie unei familii cu copii de vârstă școlară care se înregistrează ca rezidenți și rămân acolo permanent. În schimb, noii locuitori vor prelua administrarea barului-club social, adevărata inimă a satului, iar unul dintre adulți va prelua un loc de muncă de zidar, implicat în întreținerea și renovarea clădirilor municipale.

De ce a avea copii este o condiție

Barul nu este doar o afacere; într-o municipalitate cu 30-40 de locuitori iarna și în jur de 300 vara, este punctul de întâlnire pentru vecini, turiști și vizitatori. Oferta de muncă, la rândul ei, oferă o stabilitate neobișnuită în zonele rurale: nu este un contract unic pentru un proiect specific, ci o nevoie structurală legată de întreținerea locuințelor și a spațiilor publice pe care consiliul local dorește să o acopere pe termen lung.

Una dintre cerințele cheie este ca familia să aibă copii de vârstă școlară, deoarece strategia Arenillas nu este doar de a câștiga locuitori, ci și de a asigura reînnoirea generațiilor. Copiii vor frecventa școala locală din Berlanga de Duero, cu transport școlar zilnic gratuit, iar distanțele până la serviciile de bază sunt acoperite de restul rețelei de sate din zonă.

Municipalitatea subliniază că lucrează de peste patruzeci de ani pentru a combate depopularea: renovarea caselor municipale, întreținerea barului și a centrului social, organizarea de programe culturale cu asociația locală. Noua campanie, insistă ei, nu este o cascadorie publicitară izolată, ci următorul capitol dintr-o strategie continuă de a se asigura că satul nu rămâne gol în afara lunii august.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

madrid
spania
locuinta gratuita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 52 minute
Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
Publicat acum 57 minute
Râmnicu Vâlcea rămâne fără apă caldă și căldură după avarie la CET Govora
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Un nou episod de viscol și zăpadă: Unde lovesc ninsorile. Anunțul Elenei Mateescu (ANM)
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Tânăr de 23 de ani din București, preluat de ambulanţă din cauza degerăturilor la mâini şi picioare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 52 minute
Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close