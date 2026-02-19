€ 5.0956
DCNews Stiri Nicușor Dan, discurs la summitul Consiliului pentru Pace. Cele patru atuuri ale României, evidențiate în fața lui Donald Trump
Data actualizării: 19:38 19 Feb 2026 | Data publicării: 18:14 19 Feb 2026

Nicușor Dan, discurs la summitul Consiliului pentru Pace. Cele patru atuuri ale României, evidențiate în fața lui Donald Trump
Autor: Doinița Manic

imagine cu donald trump la consiliul pentru pace Nicușor Dan a venit cu mai multe propuneri pentru Donald Trump la summitul Consiliului pentru Pace. Foto: captură video

Nicușor Dan a venit cu mai multe propuneri pentru Donald Trump, la summitul Consiliului pentru Pace.

Nicușor Dan a venit cu mai multe propuneri pentru președintele american, la summitul Consiliului pentru Pace, care are loc în aceste momente în SUA. Președintele i-a spus lui Donald Trump că România poate contribui atât prin acordarea de ajutor medical copiilor din Gaza, cât și prin oferirea de ajutor la reconstrucția și dotarea sistemelor de urgență din Gaza și a școlilor, dar și la reconstrucția instituțiilor precum poliția, justiția și administrația publică.

"În primul rând, domnule Președinte Trump, vă mulțumesc că ați convocat această întâlnire atât de importantă. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în ceea ce privește planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și durabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii.

Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum să acționăm în acest sens. De aceea, această întâlnire și acest format sunt importante.

Ce i-a propus Nicușor Dan lui Donald Trump: "Puteți conta pe noi"!

Cum poate contribui România - în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.

În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza.

Nicușor Dan: România poate contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică

În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori.

De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi", a spus Nicușor Dan la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington.

Discursul lui Nicușor Dan în limba engleză

Mai jos aveți și discursul lui Nicușor Dan în varianta lui originală, în limba engleză:

"First of all, President Trump, thank you for convening this very important meeting, and thank you for your involvement and leadership for the peace plan in Gaza, a peace plan that has been comprehensive and stable, and also for your efforts and results in other parts of the world.

I think everyone desires peace, stability, prosperity in Gaza, but the question is how to act for it. And that's why this meeting and this format are important.

What can Romania do. First, on the humanitarian situation, we can increase the number of flights in order to extract children with diseases and to treat them in the Romanian hospitals. We've done this already, and we can do for 1,000 children and 4,000 family members.

Secondly, we had a good expertise in emergency response system, like ambulance, fire systems, and we can help in order to rebuild that system, and we can donate some equipment.

Third, we are already offering some scholarships for Palestinian students, and we can extend the programme, and we can help also to rebuild, refurbish the schools in Gaza.

And fourth, I think the most important, we had also some expertise, we can help to rebuild the institutions, like police, like justice, like public administration. We have done that in other parts of the world, so we have some expertise. We can contribute with experts, with trainers.

And also, it's important to say that we have traditionally good relations with Jewish people and with the Palestinian people, so it will help".

