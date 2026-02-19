€ 5.0941
DCNews Stiri Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Data publicării: 08:57 19 Feb 2026

Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Autor: Dana Mihai

Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz

Venitul unui șofer la Societatea de Transport București (STB) este format dintr-un salariu de bază, la care se adaugă diverse sporuri, tichete de masă și bonusuri.

Ce salariu are un șofer STB începator în 2026

Un șofer începător în 2026 poate câștiga un venit net total estimat între 4.500 și peste 5.500 lei pe lună, incluzând bonurile de masă, sporurile și orele suplimentare

Cât câștigă un șofer STB cu experiență

Pentru șoferii cu peste 5-10 ani de experiență poate câștiga un salariu net lunar situat, în general, între 5.500 și 7.500 de lei. 

Ce sporuri primesc șoferii STB

  • Spor de vechime: Procentaj bazat pe anii de muncă (între 7% și 32%).

  • Spor de fidelitate: Acordat pentru continuitate în cadrul companiei.

Condiții de muncă: Sporuri pentru lucrul în condiții de trafic intens, stres sau condiții grele.

  • Timp de lucru: Sporuri pentru orele de noapte, de weekend sau sărbători legale.

  • Alte beneficii: Bonuri de masă, prime de vacanță sau prime cu ocazia unor sărbători (Paște/Crăciun). 

 Cum poți să devii șofer STB. Calificări necesare

Calificări necesare pentru a deveni șofer STB
Pentru a putea conduce autobuzele destinate transportului public de persoane, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

  • Este condiția de bază. Permis de categoria D îți oferă dreptul legal de a conduce autobuze pentru transportul de persoane.
  • Certificat de pregătire profesională (CPI/CPC)
    Ai nevoie de Certificat de competență profesională pentru conducătorii auto (transport persoane). Acest document atestă faptul că ai pregătirea necesară pentru a transporta pasageri în condiții de siguranță și conform legislației în vigoare.

Pentru a aplica la un post de șofer STB, trebuie să pregătești următoarele documente:

  • Cerere de angajare

  • Curriculum Vitae (CV)

  • Act de identitate (original și copie)

  • Permis de conducere categoria D (original și copie)

  • Certificat de pregătire profesională (CPI/CPC)

  • Acte de studii (original și copie)

sofer stb
ce salariu are un sofer stb
Comentarii

