Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz

Venitul unui șofer la Societatea de Transport București (STB) este format dintr-un salariu de bază, la care se adaugă diverse sporuri, tichete de masă și bonusuri.
Un șofer începător în 2026 poate câștiga un venit net total estimat între 4.500 și peste 5.500 lei pe lună, incluzând bonurile de masă, sporurile și orele suplimentare
Pentru șoferii cu peste 5-10 ani de experiență poate câștiga un salariu net lunar situat, în general, între 5.500 și 7.500 de lei.
Spor de vechime: Procentaj bazat pe anii de muncă (între 7% și 32%).
Spor de fidelitate: Acordat pentru continuitate în cadrul companiei.
Condiții de muncă: Sporuri pentru lucrul în condiții de trafic intens, stres sau condiții grele.
Timp de lucru: Sporuri pentru orele de noapte, de weekend sau sărbători legale.
Alte beneficii: Bonuri de masă, prime de vacanță sau prime cu ocazia unor sărbători (Paște/Crăciun).
Calificări necesare pentru a deveni șofer STB
Pentru a putea conduce autobuzele destinate transportului public de persoane, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:
Pentru a aplica la un post de șofer STB, trebuie să pregătești următoarele documente:
Cerere de angajare
Curriculum Vitae (CV)
Act de identitate (original și copie)
Permis de conducere categoria D (original și copie)
Certificat de pregătire profesională (CPI/CPC)
Acte de studii (original și copie)
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci