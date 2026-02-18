€ 5.0941
DCNews Stiri Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig
Data actualizării: 21:36 18 Feb 2026 | Data publicării: 21:33 18 Feb 2026

Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig
Autor: Doinița Manic

imagine cu un alpinist pe munte Alpinistul este acuzat de ucidere din culpă după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria. Foto: Pixabay

Un alpinist va fi judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Filmul tragediei este șocant.

La mai bine de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei va fi judecat joi, 19 februarie, acuzat de ucidere din culpă, scrie BBC.

Kerstin G a murit din cauza hipotermiei în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată aproape de vârful muntelui, în condiții de furtună, în primele ore ale zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el mergea să ceară ajutor.

VEZI ȘI: Un alpinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent

Procesul a stârnit interes și dezbateri, nu doar în Austria, ci și în comunitățile de alpiniști din alte țări.

Procurorii spun că, fiind alpinistul mai experimentat, bărbatul judecat a fost „ghidul responsabil pentru tur” și nu a reușit să se întoarcă sau să ceară ajutor la timp pentru a-și ajuta prietena.

Identificat de presa austriacă drept Thomas P, acesta neagă acuzațiile, iar avocatul său, Kurt Jelinek, a descris moartea femeii drept „un accident tragic”.

Tragedia s-a desfășurat după ce cuplul a început ascensiunea pe Grossglockner, la 3.798 m.

VEZI ȘI: Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni

Cele 9 greșeli făcute de alpinist, potrivit procurorilor austrieci

Procurorii îl acuză acum pe Thomas P că a făcut greșeli de la bun început și au publicat o listă de nouă erori.

În joc se pune întrebarea când judecata personală și asumarea riscurilor devin o chestiune de răspundere penală. Dacă alpinistul este găsit vinovat, acest lucru ar putea însemna „o schimbare de paradigmă pentru sporturile montane”, spune ziarul austriac Der Standard.

Cheia cazului este acuzația procurorilor de stat din Innsbruck că acesta urma să fie considerat „ghidul responsabil pentru tur”, deoarece „spre deosebire de prietena sa, el era deja foarte experimentat în tururile alpine la mare altitudine și el a fost cel care planificase turul”.

Aceștia au spus că bărbatul s-a avântat în această excursie chiar dacă prietena sa „nu mai întreprinsese niciodată un tur alpin de această lungime, dificultate și altitudine, în ciuda condițiilor dificile de iarnă”.

De asemenea, ei susțin că alpinistul a pornit la drum cu două ore mai târziu decât ar fi trebuit și că nu a luat „suficient echipament de urgență”.

De asemenea, el e acuzat că „i-a permis prietenei sale să folosească... ghete de snowboard moi, echipament care nu este potrivit pentru un tur la mare altitudine pe teren mixt”, spun procurorii.

Cum se apără alpinistul

Inculpatul contestă acest lucru. Într-o declarație, avocatul său, Kurt Jelinek, a declarat că cei doi au planificat turul împreună.

„Amândoi se considerau... suficient de experimentați, pregătiți corespunzător și bine echipați”, a spus el. Amândoi aveau „experiență alpină relevantă” și erau „într-o condiție fizică foarte bună”.

Odată ajunși pe munte, procurorii spun că bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă, când era încă posibil, din cauza vânturilor puternice de până la 74 km/h și a frigului de iarnă. Erau -8°C, cu o temperatură resimțită ca de -20°C din cauza vântului puternic, au spus ei.

Filmul tragediei

Relatările despre ce s-a întâmplat apoi diferă. Potrivit avocatului inculpatului, cei doi au ajuns într-un loc numit Frühstücksplatz la ora 13:30 pe 18 ianuarie, punctul turului după care nu mai exista cale de întoarcere înainte de vârf.

Întrucât niciunul dintre ei nu era „epuizat sau copleșit, au continuat să meargă”, a declarat Kurt Jelinek.

Procurorii spun că cei doi au rămas blocați în jurul orei 20:50 și că bărbatul nu a sunat la poliție și nu a trimis niciun semnal de urgență când un elicopter al poliției a zburat deasupra lor în jurul orei 22:50.

Avocatul iubitului a declarat că în acel moment clientul și iubita sa se simțeau încă bine și nu au cerut ajutor, deoarece erau aproape de vârf. Imaginile de pe camerele web au surprins luminile lanternelor lor în timp ce escaladau muntele.

Însă, la scurt timp după aceea, situația s-a schimbat dramatic, potrivit avocatului alpinistului. Spre „surprinderea totală” a bărbatului, femeia „a prezentat brusc semne sporite de epuizare”, iar atunci era prea târziu să se întoarcă.

Polițiștii spun că alpinistul mu a mai răspuns apoi la apeluri

La 00:35, pe 19 ianuarie, el a sunat la poliția montană. Conținutul conversației este neclar, dar avocatul spune că a cerut ajutor și neagă că le-ar fi spus salvatorilor că totul era în regulă. Poliția susține că apoi și-a pus telefonul pe silențios și nu a mai răspuns la alte apeluri.

Kurt Jelinek spune că cuplul a reușit să ajungă într-o zonă aflată la aproximativ 40 m sub crucea care marchează vârful Grossglockner.

Întrucât iubita alpinistului era prea epuizată pentru a se mișca, acesta a părăsit-o pentru a căuta ajutor, escaladând vârful și coborând pe partea cealaltă, spune el. Procurorii spun că a părăsit-o la ora 02:00.

Silueta sa, luminată de torțe, este surprinsă în imaginile camerei web în timp ce cobora de pe vârf.

Alpinistul a așteptat până la ora 3:30 înainte de a anunța serviciile de urgență

Procurorii spun că nu a folosit pături de salvare din aluminiu sau alte echipamente pentru a o proteja de frig și a așteptat până la ora 03:30 înainte de a anunța serviciile de urgență.

În acel moment, cel mai probabil era prea târziu. Vânturile puternice au făcut ca nicio salvare cu elicopterul să nu poată avea loc în timpul nopții.

Kerstin G a murit singură în zăpada de pe versantul înghețat al muntelui. Contul ei de socializare sugerează că era o alpinistă pasionată, iar mama ei a declarat presei germane că îi plăceau drumețiile montane nocturne, potrivit sursei citate. Dacă va fi găsit vinovat, Thomas P riscă până la trei ani de închisoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alpinist
austria
munte
alpinism
