Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO

Două loturi de stafide din Uzbekistan au fost retrase de la comercializare din magazinele Lidl, întrucât prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, potrivit unui anunț publicat de ANSVSA.

LUCSOR IMPEX SRL anunță rechemarea de la consumatori a două loturi de stafide, ca urmare a rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, vândute în toate magazinele Lidl din ţară. Analizele rezultate arată că stafidele prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în UE, Chlorpyrifos și Profenofos.

Stafide retrase de la comercializare

Sunt vizate stafidele „Furnicuța” din loturile B115D126 și B120D126.



Instrucțiuni pentru consumatori

Consumatorii sunt rugați să nu consume produsul și să-l returneze la magazinul de unde a fost cumpărat. Clienții vor primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

