Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face angajări. Cât e salariul. Vezi dacă te califici

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță deschiderea procesului de recrutare pentru 5 posturi de specialiști IT, oferind pachete salariale extrem de atractive.
Dacă ești în căutarea unei oportunități profesionale unde expertiza ta tehnică poate contribui direct la digitalizarea statului, MIPE pune la bătaie contracte valabile până la finalul anului 2028.
Posturile vizează administratori de infrastructură, servere și baze de date, precum și experți în interoperabilitate, oferind un mediu de lucru dinamic și responsabilitatea gestionării unor sisteme informatice critice.
Iată principalele coordonate ale selecției:
Posturi disponibile (contracte până la finalul anului 2028)
Salariile brute pentru posturile scoase la concurs
Ce studii trebuie să ai
Cei interesați își pot depune dosarele până la data de 2 martie 2026, urmând ca interviul să aibă loc pe 6 martie 2026.
Toate detaliile despre condiții, atribuții și bibliografie sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.
„Dacă vrei ca munca ta să conteze direct în digitalizarea statului și în modul în care sunt folosiți banii europeni, înscrie-te acum la concurs. Abia așteptăm să te cunoaștem!”, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe Facebook.
