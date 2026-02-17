€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face angajări. Cât e salariul. Vezi dacă te califici
Data actualizării: 15:41 17 Feb 2026 | Data publicării: 15:41 17 Feb 2026

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face angajări. Cât e salariul. Vezi dacă te califici
Autor: Alexandra Curtache

Domeniul IT Foto: Unsplash

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță deschiderea procesului de recrutare pentru 5 posturi de specialiști IT, oferind pachete salariale extrem de atractive.

Dacă ești în căutarea unei oportunități profesionale unde expertiza ta tehnică poate contribui direct la digitalizarea statului, MIPE pune la bătaie contracte valabile până la finalul anului 2028.

Posturile vizează administratori de infrastructură, servere și baze de date, precum și experți în interoperabilitate, oferind un mediu de lucru dinamic și responsabilitatea gestionării unor sisteme informatice critice.

Detaliile posturilor și condițiile de participare

Iată principalele coordonate ale selecției:

Posturi disponibile (contracte până la finalul anului 2028)

  • 2 x Administrator infrastructură IT (min. 5 ani experiență);
  • 1 x Administrator servere aplicații (min. 5 ani experiență);
  • 1 x Administrator baze de date & Data Warehouse (min. 5 ani experiență);
  • 1 x Expert interoperabilitate sisteme informatice (min. 3 ani experiență).

Salariile brute pentru posturile scoase la concurs

  • Administrator infrastructură IT: 26.000 RON;
  • Administrator servere aplicații: 26.000 RON;
  • Administrator baze de date & Data Warehouse: 26.000 RON;
  • Expert interoperabilitate sisteme informatice: 25.000 RON.

Ce studii trebuie să ai

  • studii superioare (informatică, matematică, inginerie, IT, telecom, științe economice);
  • experiență solidă în administrare infrastructură / servere / baze de date / interoperabilitate;
  • cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
  • capacitate de lucru în echipă, responsabilitate și dorință de a construi soluții publice care chiar se văd.

Calendarul concursului

Cei interesați își pot depune dosarele până la data de 2 martie 2026, urmând ca interviul să aibă loc pe 6 martie 2026.

Toate detaliile despre condiții, atribuții și bibliografie sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.

„Dacă vrei ca munca ta să conteze direct în digitalizarea statului și în modul în care sunt folosiți banii europeni, înscrie-te acum la concurs. Abia așteptăm să te cunoaștem!”, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

it
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
salariu
angajare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul "CET Govora"
Publicat acum 11 minute
Șervețelele umede au blocat Stația de Epurare Brașov: Apel la populație pentru protejarea rețelei de canalizare
Publicat acum 13 minute
Cum ar trebui să negocieze Nicușor Dan pentru România în SUA. ES Zuckerman: Președintele Trump înțelege lucrul ăsta. I-a spus asta lui Iohannis
Publicat acum 23 minute
Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Audit STB. Daniel Băluță: Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 55 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 7 ore si 33 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close