Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face angajări. Cât e salariul. Vezi dacă te califici

Dacă ești în căutarea unei oportunități profesionale unde expertiza ta tehnică poate contribui direct la digitalizarea statului, MIPE pune la bătaie contracte valabile până la finalul anului 2028.

Posturile vizează administratori de infrastructură, servere și baze de date, precum și experți în interoperabilitate, oferind un mediu de lucru dinamic și responsabilitatea gestionării unor sisteme informatice critice.

Detaliile posturilor și condițiile de participare

Iată principalele coordonate ale selecției:

Posturi disponibile (contracte până la finalul anului 2028)

2 x Administrator infrastructură IT (min. 5 ani experiență);

1 x Administrator servere aplicații (min. 5 ani experiență);

1 x Administrator baze de date & Data Warehouse (min. 5 ani experiență);

1 x Expert interoperabilitate sisteme informatice (min. 3 ani experiență).

Salariile brute pentru posturile scoase la concurs

Administrator infrastructură IT: 26.000 RON;

Administrator servere aplicații: 26.000 RON;

Administrator baze de date & Data Warehouse: 26.000 RON;

Expert interoperabilitate sisteme informatice: 25.000 RON.

Ce studii trebuie să ai

studii superioare (informatică, matematică, inginerie, IT, telecom, științe economice);

experiență solidă în administrare infrastructură / servere / baze de date / interoperabilitate;

cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

capacitate de lucru în echipă, responsabilitate și dorință de a construi soluții publice care chiar se văd.

Calendarul concursului

Cei interesați își pot depune dosarele până la data de 2 martie 2026, urmând ca interviul să aibă loc pe 6 martie 2026.

Toate detaliile despre condiții, atribuții și bibliografie sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.

„Dacă vrei ca munca ta să conteze direct în digitalizarea statului și în modul în care sunt folosiți banii europeni, înscrie-te acum la concurs. Abia așteptăm să te cunoaștem!”, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe Facebook.