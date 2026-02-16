€ 5.0953
Drama neștiută a lui Devrim Özkan, polițista neînfricată din serialul „O nouă șansă"
Data publicării: 15:25 16 Feb 2026

Drama neștiută a lui Devrim Özkan, polițista neînfricată din serialul „O nouă șansă”
Autor: Dana Mihai

Drama neștiută a lui Devrim Özkan, polițista neînfricată din serialul „O nouă șansă"

Devrim Özkan, cunoscută pentru rolul polițistei Songül din O nouă șansă, ascunde dincolo de forța de pe ecran o poveste de viață emoționantă, marcată de o luptă începută mult prea devreme.

Devrim Özkan, actrița care face furori în rolul bătăioasei polițiste Songül din serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D de luni până vineri, de la ora 20.00, ascunde, dincolo de forța afișată pe ecran, o poveste de viață profund emoționantă. Pentru artista care a cucerit publicul prin determinarea și energia personajului său, curajul nu este doar o calitate jucată convingător, ci rezultatul unei lupte personale începute mult prea devreme.

Accidentul care i-a schimbat destinul

Un accident rutier violent, petrecut în timp ce se afla alături de familia sa, i-a spulberat într-o clipă toate planurile de viitor și a adus-o în stare critică, schimbându-i radical destinul. Avea doar 12 ani și a petrecut o lună întreagă imobilizată pe un pat de spital, cu ligamentele piciorului complet rupte, de la genunchi până la gleznă, într-o suferință greu de imaginat pentru un copil. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât adolescenta Devrim Özkan îș dedicase toată energia atletismului și visa la performanță sportivă. Într-o singură secundă, cariera sportivă s- încheiat brusc, iar pista de alergare a rămas doar o amintire dureroasă. În același timp și visul de a deveni medi veterinar, de a salva animale, a început să se estompeze, umbrit de lunile de recuperare și de realitatea dură a unui nou început.

Cu o ambiție ieșită din comun și sprijinită de părinți și de sora sa mai mare, frumoasa actriță a învățat, la propriu, să meargă din nou.

Și nu s-a oprit aici. A ales să se îndrepte spre un sport al disciplinei și al forței interioare, judo, ca formă de recuperare fizică și psihică.

Astăzi, în rolul bătăioasei Songül din producția „O nouă șansă”, publicul Kanal D vede o femeie neînfricată, un comisar care intră fără teamă în cele mai periculoase situații și care nu renunță niciodată atunci când își propune să facă dreptate. Forța psihică și ambiția care o definesc pe Songül nu sunt însă doar trăsături ale personajului. Devrim Özkan se regăsește profund în determinarea eroinei pe care o interpretează, iar tăria de caracter pe care o afișează pe ecran este, în mare parte, rezultatul propriei lupte din trecut.

Durerea transformată în artă

Experiența durerii, a recuperării și a momentelor în care a fost nevoită să o ia de la zero o ajută să dea autenticitate fiecărei scene pe care o joacă.

Devrim Özkan este dovada vie că, acolo unde există voință și ambiție, există mereu o nouă șansă. Din fetița imobilizată la pat, cu visurile frânte, a devenit o vedetă admirată de milioane de telespectatori, iar povestea comisarului Songül îi oglindește pefect parcursul. Nu ratați aventurile ei captivante, de luni până vineri, de la ora 20:00, pe Kanal D, în serialul „O nouă șansă”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

O nouă șansă
kanal d
