DCNews Cultura Moarte misterioasă pe platoul serialului „Teheran”: Ancheta poliției după ce producătoarea Dana Eden a murit la Atena
Data publicării: 16:51 16 Feb 2026

Moarte misterioasă pe platoul serialului „Teheran”: Ancheta poliției după ce producătoarea Dana Eden a murit la Atena
Autor: Andrei Itu

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Producătoarea serialului israelian de spionaj „Teheran” a murit duminică la Atena.

Potrivit presei israeliene, Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită moartă într-un hotel din Atena de către fratele său. El a început să o caute după ce femeia nu a mai răspuns la mesaje.

Poliția locală a dispus efectuarea unei autopsii, astfel încât să se stabilească cauza morții. În acest sens, a început să colecteze înregistrări ale camerelor de supraveghere și declarații ale personalului hotelului.

Comunicatul  Societății de radiodifuziune publică a Israelului la moartea producătoarei Dana Eden

Kan, societatea de radiodifuziune publică a Israelului, a publicat un comunicat în care i-a adus un omagiu lui Eden.

„Deplângem trecerea în neființă a colegei și partenerei noastre într-un lung șir de producții, seriale și programe ale Corporației Publice de Radiodifuziune din Israel – Dana Eden”, conform comunicatului Kan.

„Dana s-a numărat printre figurile de rang înalt din industria televiziunii din Israel și a jucat un rol central în crearea și coordonarea unora dintre cele mai proeminente și influente producții ale corporației. Moștenirea sa profesională și personală va continua să modeleze televiziunea israeliană pentru mulți ani de acum înainte”, a mai transmis aceasta, conform Times of Israel.

cinematografie
teheran
spionaj
