Stiri

Seara starurilor: Tot ce trebuie să știi despre Globurile de Aur 2026
Data actualizării: 18:44 11 Ian 2026 | Data publicării: 18:39 11 Ian 2026

Seara starurilor: Tot ce trebuie să știi despre Globurile de Aur 2026
Autor: Iulia Horovei

globurile de aur Ultimele pregătiri înaintea celei de-a 83-a ediții a Globurilor de Aur 2026. Sursa foto: Agerpres

Hollywoodul se pregătește să strălucească duminică, 11 ianuarie, cu ocazia celei de-a 83-a ediții a premiilor Globurile de Aur.

 

Julia Roberts, Charli XCX și Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câștigătorii Globurilor de Aur, gală care are loc duminică, la Los Angeles (în jurul orei 03:00, ora României).

Organizatorii Globurilor de Aur au publicat într-un comunicat o listă care include și alte vdete care vor urca pe scenă, precum George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas și Kevin Bacon.

Vezi și: Globurile de Aur 2026 - Lista completă a nominalizărilor

Prezentatorii vor urca pe scenă în cadrul evenimentului care va fi transmis de CBS și Paramount+ în Statele Unite, iar gazda galei va fi, pentru al doilea an consecutiv, comedianta Nikki Glaser.

Comedianta Nikki Glaser. Sursa foto: Agerpres

Comedianta Nikki Glaser

Alte vedete care vor participa la gală sunt Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley și Kathryn Hahn.

Producții favorite la Globurile de Aur 2026

Pelicula „One Battle After Another” este considerată mare favorită a serii, cu nouă nominalizări. Filmul a terminat anul 2025 pe prima poziție în rândul celor mai multe premii câștigate. Citește mai mult: Topul celor mai premiate filme în 2025

Filmul lui Paul Thomas Anderso e urmat de „Sentimental Value” cu opt nominalizări, „Sinners” cu șapte, „Hamnet” cu șase și „Frankenstein” cu cinci nominalizări.  

Cu 10,1 milioane de telespectatori, cea de-a 82-a gală a Globurilor de Aur a înregistrat o audienţă în creştere cu 7% comparativ cu ediţia din 2024, potrivit Agerpres. Rămâne de văzut cât interes va avea publicul internațional pentru gala de anul acesta.

Citește și: Lista celor mai așteptate filme în prima jumătate a anului 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

globuri de aur
gala
film
hollywood
Comentarii

