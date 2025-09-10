Data actualizării: | Data publicării:

”Jaful secolului”, propunerea României la premiile Oscar. Poveste despre raportul nostru complicat cu occidentalii

Autor: D.C. | Categorie: Cultura

Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. Î

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles. 

„Mă bucură aceasta nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacțiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecțiile de avanpremieră, spuen  Cristian Mungiu.  E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, așa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne așteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre „noi” și „ei” în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi considerați cetățeni de mâna a doua în țările în care s-au stabilit.  Dacă vrei să vezi o poveste despre raportul nostru adesea complicat cu occidentalii, te așteptăm cu drag la Jaful Secolului din 23 septembrie. Iar dacă doar ești curios sa afli cum s-a desfășurat o spargere care a produs pagube de 100 de ori mai mari decât cea a coifului dacic, e și asta ok. Mergi la film chiar de când ajunge în programul de la cinematograful cel mai apropiat de tine!”, spune scenaristul și producătorul Cristian Mungiu.

Vezi aici trailerul: Jaful Secolului

„Jaful Secolului” a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică) în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai.

În rolurile principale joacă Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici și Ionuț Niculae. „Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie. Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, montajul a fost realizat de Katharina Wartena și Robert Bitay, scenografia de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

Un film inspirat de un jaf de proporții comis de un grup de români


„În anul 2012, opinia publică internațională a fost oripilată de fapta unor români care au furat niște tablouri dintr-un muzeu din Olanda și, pare-se, în final le-au dat foc undeva într-un sat din Dobrogea. E vorba de tablouri semnate de unii cei mai renumiți pictori din patrimoniul cultural al umanității. Occidentalii au fost șocați. Românii, co-naționalii hoților, au părut întâi amuzați, apoi rușinați, iar în final iritați: ce vină avem noi, ceilalți, pentru fapta lor? Răspunderea este un atribut individual, nu colectiv. Desigur, dar în ce măsură? Cum a fost posibil, în ce circumstanțe, ce se află dincolo de această întâmplare, care sunt semnificațiile ei, prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar și de grotescul ei – care au și transformat-o în subiect de presa? Studiind presa vremii care a relatat cazul, e interesat de văzut cum fiecare îl percepea pe celălalt ca pe un invadator. Ai noștri preiau narativul alimentelor de calitate inferioară expediate în est de corporații occidentale care nu ne văd decât ca piață de desfacere pentru subproduse, în vreme ce populiștii de dreapta din occident interpretează sosirea forței de muncă străine în țările lor ca pe o nouă formă de migrație a hoardelor barbare. În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism și progresism, cred că „Jaful Secolului” este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră societatea din care facem parte”, completează Cristian Mungiu.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducție România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte anterioare s-au bucurat de apreciere internațională.

Din distribuție mai fac parte: Thomas Ryckewaert, Mike Libanon, Macrina Bârlădeanu, Robert Iovan, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbițchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Trușcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
”Jaful secolului”, propunerea României la premiile Oscar. Poveste despre raportul nostru complicat cu occidentalii
10 sep 2025, 15:02
Veneția 2025: Uneori, Leul de aur mușcă rău
08 sep 2025, 08:33
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
07 sep 2025, 12:12
Veneția 2025: Casă, dulce casă
05 sep 2025, 10:33
Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan
04 sep 2025, 11:01
Veneția 2025: Moartea de la capătul firului
04 sep 2025, 10:04
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
03 sep 2025, 12:59
Veneția 2025: Peisajele tăcerii
02 sep 2025, 11:02
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
01 sep 2025, 11:37
Veneția 2025: Politică versus visare
27 aug 2025, 10:07
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
„Milk and Cookies”, regizat de Andrei Tache-Codreanu, premieră la Festivalul de Film de la Cannes 2025
28 apr 2025, 20:32
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Importanța învățării limbii române de către copiii din diaspora. Prof. Mariana Badea: Nu ai cum să te desprinzi de originile tale
acum 8 minute
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
acum 19 minute
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
acum 21 de minute
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
acum 24 de minute
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
acum 36 de minute
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
acum 37 de minute
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
acum 37 de minute
Percheziţii la o companie aeriană, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel