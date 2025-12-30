€ 5.0963
Stiri

Topul celor mai premiate filme în 2025: Producția care conduce clasamentul
Data actualizării: 12:23 30 Dec 2025 | Data publicării: 12:16 30 Dec 2025

Topul celor mai premiate filme în 2025: Producția care conduce clasamentul
Autor: Iulia Horovei

cinema sala filme Sală de cinema. Topul celor mai premiate producții de film în 2025
 

Deși sezonul premiilor nu s-a încheiat încă și mai pot apărea surprize, știm deja lista celor mai premiate producții ale anului 2025.

Deși sezonul premiilor nu s-a încheiat încă și mai pot surveni modificări, până la finalul lui 2025 s-a conturat deja lista celor mai premiate filme ale acestui an.

Cunoaștem deja câștigătorii premiilor de la Cercul Criticilor de Film din New York, Asociația Criticilor de Film din Los Angeles, National Board of Review, Institutul American de Film, împreună cu nominalizările la Premiile Criticilor de Film și Globurile de Aur.

One Battle After Another, cu DiCaprio în rol principal, în fruntea clasamentului

După această serie de premii, filmul lui Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, a ieșit în evidență ca favorit la premiul pentru Cel mai bun film. Aventura revoluționară dintre tată și fiică a obținut deja premii de top din partea National Board of Review, a Premiilor Gotham, a Cercului Criticilor de Film din New York și a Asociației Criticilor de Film din Los Angeles. Astfel, One Battle After Another este în prezent la egalitate cu „fratele său de studio”, Sinners, în fruntea clasamentului, cu 105 victorii, potrivit rottentomatoes.

Întrucât cele două filme și-au împărțit premiile pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor, rezultă o competiție strânsă. Chiar și așa, filmul lui Anderson rămâne puternic favorit în rândul criticilor. Următorul test major va veni când organizațiile de film își vor relua voturile în luna ianuarie.

Cea de-a 31-a ediție a Premiilor Criticilor de Film va fi organizată pe 4 ianuarie 2026, în timp ce Globurile de Aur au loc pe 11 ianuarie 2026.

Pe următorul loc în clasament se află KPop Demon Hunters, care a acumulat 22 de premii.

Top 10 cele mai premiate filme în 2025

  1. One Battle After Another (105)
  2. Sinners (105)
  3. KPop Demon Hunters (22)
  4. It Was Just An Accident (19)
  5. The Perfect Neighbor (18)
  6. Hamnet (14)
  7. Weapons (13)
  8. Sentimental Value (12)
  9. If I Had Legs I'd Kik You (12)
  10. Mission: Impossible - The Final Reckoning (12)

Cu toate că aceste filme alcătuiesc topul celor mai premiate producții din 2025, există și alte titluri promițătoare care pot schimba clasamentul în lunile următoare, precum Avatar: Fire and Ash, lansat în urmă cu 11 zile, care a acumulat deja 10 premii, și nu numai.

Citește și: EXCLUSIV Trucul lui Ceaușescu prin care difuza filme străine, deși nu le plătea: Dezvăluirile Irinei-Margareta Nistor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

top filme premiate 2025
cele mai premiate filme
top
clasament
