Subcategorii în Stiri

A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Data actualizării: 08:05 31 Ian 2026 | Data publicării: 20:30 30 Ian 2026

A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Autor: Ioan-Radu Gava

Catherine O'Hara

Actrița legendară Catherine O'Hara a murit la vârsta de 71 de ani.

Catherine O'Hara, faimoasă pentru rolurile sale din „Schitt's Creek”, „Home Alone” și „Best In Show”, a murit, potrivit TMZ.

Legenda actriță de la Hollywood a murit vineri, au declarat pentru TMZ două surse care au cunoștințe directe. Cauza morții este neclară.

Catherine a jucat-o pe mama lui Macaulay Culkin în primele două filme „Singur acasă” și a apărut în rolul Moirei Rose în 80 de episoade din „Schitt's Creek”.

Alte contribuții notabile în film includ câteva documentare fuctive, precum „Best in Show” din 2000 și „A Mighty Wind” din 2003 … plus „Beetlejuice Beetlejuice” și „Beetlejuice” original.

Catherine s-a născut și a crescut în Toronto, fiind a șasea dintre șapte copii ai familiei și l-a întâlnit pe soțul ei, scenograful Bo Welch, pe platourile de filmare ale filmului „Beetlejuice” din 1988. S-au căsătorit în 1992 și au avut doi fii, Matthew și Luke.

Ultima dată când unul dintre fotografii noștri a văzut-o pe Catherine a fost la LAX în februarie 2024... când am întrebat-o pentru ce rol și-ar dori cel mai mult să fie ținută minte.

Catherine OHara
singur acasa
Kate McCallister
Comentarii

