Data actualizării: 20:18 16 Mar 2026 | Data publicării: 20:04 16 Mar 2026

Doliu în lumea filmului. A murit actorul Matt Clark
Autor: Doinița Manic

imagine cu lumanari, doliu S-a aflat și cauza morții actorului Matt Clark. Foto: Pixabay

Actorul Matt Clark a murit la vârsta de 89 de ani.

Actorul Matt Clark, probabil cel mai cunoscut pentru rolul său de barman din filmul „Înapoi în viitor: Partea a III-a”, a murit duminică dimineață în casa sa din Austin, Texas, din cauza complicațiilor apărute după o operație la spate, scrie TMZ.

Cariera lui Matt Clark s-a întins pe parcursul a decenii în film și televiziune, lucrând alături de unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood. El a jucat în mai multe filme western, alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne. A apărut în filmul cult din anii '80 „Aventurile lui Buckaroo Banzai în a 8-a dimensiune”. De asemenea, a apărut în serialul „Grace Under Fire”, dar și în „Bonanza”, „Kung Fu” și „Dynasty”.

Potrivit familiei sale, Clark a fost un „actor pentru actori” care își iubea și respecta meseria, dar nu era preocupat de faimă. Era impresionat când lucra cu oameni buni care își iubeau familiile. Se simțea „norocos” în legătură cu cariera sa și „a murit așa cum a trăit, în propriile condiții”. Actorul Matt Clark avea 89 de ani.

