„Sirenele: Secretul Medalionului”, marele câștigător al Festivalului Internațional de Film WonderFest 2026

Filmul a primit primit Trofeul WonderFest, cea mai importantă distincție a competiție. Premiul are o valoare specială, deoarece a fost acordat de Juriul Copiilor, format din peste 100 de elevi din județul Ilfov, care au urmărit producțiile înscrise în festival și au decis cine merită marele premiu al ediției.

Succesul producției românești a fost completat de premiul pentru Cea mai bună performanță a unui actor într-un rol secundar, acordat actriței Anca Sigartău, pentru rolul său din același film.

Timp de cinci zile, WonderFest 2026 a adus laolaltă copii, adolescenți, regizori, actori și creatori de film din România și din străinătate, transformând județul Ilfov într-un loc în care poveștile au unit generații și au depășit granițe.

Premiul pentru Cea mai bună imagine a fost acordat lui Daniel Meyer pentru filmul „Kina și Yuk”, coproducție Franța–Canada–Italia. Premiul pentru Cel mai bun scenariu a revenit lui Eveline Hagenbeek pentru „Regele Hoinarilor” (Olanda, 2025), iar premiul pentru Cea mai bună regie a fost câștigat de Sarah Winkenstette pentru „Salutări de pe Marte” (Germania, 2025).

Filmul german a mai obținut o distincție importantă prin premiul pentru Cel mai bun actor copil, acordat lui Theo Cretschmer, în timp ce Premiul Juriului de Specialitate a revenit producției „Arco”, coproducție Franța–SUA.

„WonderFest a fost, încă o dată, o sărbătoare a copilăriei, a imaginației și a talentului. Cel mai mult mă bucură faptul că acești copii nu au fost doar spectatori, ci au devenit parte din poveste. Au analizat, au ales și au demonstrat că vocea lor contează. Trofeul acordat de ei este, poate, cea mai sinceră și mai valoroasă recunoaștere pe care o poate primi un film”, a declarat Lavinia Șandru, președinta festivalului.

Directorul artistic al WonderFest, Marin Vladimir, consideră că ediția din acest an a confirmat forța cinematografiei de a apropia oamenii.

„Am văzut emoție autentică în sălile de cinema și reacții extraordinare din partea copiilor. Aceste momente ne arată că filmul rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente de educație și comunicare”, a spus Marin Vladimir.

La rândul său, Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci și membru al juriului de specialitate, a evidențiat impactul pe care festivalul îl are asupra tinerilor participanți.

„WonderFest le oferă copiilor șansa de a descoperi nu doar filme, ci și idei, valori și modele. Este genul de experiență care lasă urme frumoase și care îi ajută să privească lumea cu mai multă curiozitate și încredere”, a declarat Bogdan Ionescu.

Organizat de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Universității din București – Facultatea de Fizică, Academiei Da Vinci, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al Primăriei Orașului Măgurele și al partenerilor și susținătorilor săi, WonderFest 2026 se încheie cu o imagine care spune totul despre spiritul festivalului: sute de copii aplaudând filmul pe care l-au ales drept câștigător. Pentru că, la WonderFest, cele mai importante premii sunt cele oferite de inimile copiilor.