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DCNews Cultura La Wonderfest 2026, Andra Gogan a dezvăluit ”Secretul medalionului”, cel mai nou film din seria Sirenele

La Wonderfest 2026, Andra Gogan a dezvăluit ”Secretul medalionului”, cel mai nou film din seria Sirenele

Autor: D.C.
Data publicării: 04 Iun 2026
andra-gogan-sandru
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Întâlnirea cu Andra Gogan a fost unul dintre momentele care au atras interesul copiilor și adolescenților prezenți la WonderFest 2026. Artista, urmărită de milioane de tineri, a stat de vorbă cu participanții despre carieră, film, perseverență și curajul de a-ți urma visurile.

Actriță, cântăreață, producător și creatoare de conținut, Andra Gogan a ajuns la WonderFest în contextul promovării celui mai nou film al său, „Sirenele: Secretul Medalionului”, și le-a oferit celor prezenți ocazia de a descoperi o parte mai puțin cunoscută a parcursului său profesional.

În cadrul dialogului, artista a vorbit despre munca aflată în spatele proiectelor sale, despre provocările întâlnite de-a lungul timpului și despre importanța disciplinei în construirea unei cariere de succes.

Participanții au adresat numeroase întrebări despre actorie, muzică, film și mediul online, iar discuția s-a transformat rapid într-un schimb sincer de experiențe și idei.

Unul dintre subiectele abordate a fost și cel al familiei, Andra Gogan explicând cât de important a fost sprijinul celor apropiați în toate etapele dezvoltării sale profesionale.

„Tot ceea ce am realizat a fost posibil și datorită familiei mele. Fără sprijinul lor nu aș fi ajuns aici. Au fost alături de mine la fiecare pas și m-au ajutat să merg mai departe atunci când a fost greu”, le-a spus artista copiilor prezenți.

Președinta WonderFest, Lavinia Șandru, a apreciat deschiderea cu care Andra Gogan a răspuns întrebărilor venite din partea tinerilor.

„Este important ca participanții la WonderFest să poată dialoga direct cu oameni care au construit proiecte importante și care pot împărtăși experiențe reale despre muncă, perseverență și încredere. Astfel de întâlniri completează foarte bine componenta educativă a festivalului”, a declarat Lavinia Șandru.

Organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, WonderFest 2026 reunește copii, adolescenți, cineaști, artiști și traineri într-un eveniment dedicat filmului și educației prin cultură. Festivalul beneficiază de sprijinul UZPR, al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, al Primăriei Măgurele, al Universității din București – Facultatea de Fizică și al Academiei Da Vinci.  

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