Lansare de carte la MNLR. „Cartea Cărților de Poezii”, integrala poetică Constanței Buzea, prezentată de Andrei Păunescu

Andrei Păunescu, editor și fiul poetei Constanța Buzea, organizează miercuri, 17 iunie 2026, de la ora 18, lansarea volumului „Cartea Cărților de Poezii”, la Muzeul Național al Literaturii Române.

Evenimentul aduce în prim-plan integrala poetică a Constanței Buzea, una dintre vocile importante ale liricii românești contemporane, prima soție a lui Adrian Păunescu.

„Cartea Cărților de Poezii”, ediție de colecție cu mii de versuri

Volumul este conceput ca o ediție amplă, care reunește întreaga operă poetică a autoarei, alături de materiale inedite și documente de arhivă.

„EDIȚIA DE LUX cuprinde:

40 de volume într-unul singur

768 de pagini

2061 de poezii deja publicate

523 de inedite

50000 de versuri

Toate poeziile pentru copii

13 manuscrise

77 de fotografii

20 de desene ale poetei și alte ilustrații

10 dedicații

33 de referințe critice

Biobibliografie completă”.

Volumul are și o particularitate simbolică legată de greutatea sa și de biografia poetei.

„Coincidență: cartea are 1941 de grame (exact anul nașterii poetei) și este în format mare A4”.

Proiect editorial realizat de Andrei Păunescu

Cartea a fost realizată de Andrei Păunescu, la 85 de ani de la nașterea poetei Constanța Buzea (29 martie 1941 – 31 august 2012).

Evenimentul are loc la Muzeul Național al Literaturii Române, situat pe Strada Crețulescu nr. 8, în zona Calea Victoriei, Biserica Albă. Intrarea este liberă.