€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Cultura Fază tare cu Tudor Arghezi pe Calea Victoriei. "Nu i s-a mişcat niciun muşchi de pe faţă"
Data publicării: 30 Mai 2026

EXCLUSIV Fază tare cu Tudor Arghezi pe Calea Victoriei. "Nu i s-a mişcat niciun muşchi de pe faţă"
Autor: Florin Răvdan

Tudor Arghezi, Agerpres Sursa: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Marele scriitor Tudor Arghezi a fost protagonistul unei scene amuzante pe Calea Victoriei.

Criticul Daniel Cristea Enache a povestit momentul în emisiunea Cultura pentru Toţi, moderată de Flaviu Predescu. 

"Se întâlnește pe Calea Victoriei – Arghezi era împreună cu un tânăr admirator, se plimbeau pe Calea Victoriei, care pe atunci era fără mașini, era numai pietonală – și se întâlnesc pe trotuar cu Victor Eftimiu, cu care Arghezi era cumva en froid, erau supărați. Și Eftimiu, ca să repare relația cu Arghezi, le spune o anecdotă (ceea ce am numi noi astăzi un banc), le spune o anecdotă extraordinar de comică.

Și tânărul se înroșește, râde în hohote – tânărul admirator al lui Arghezi. Arghezi stă stană de piatră, nu i se mișcă un mușchi pe față, ca și cum n-ar fi auzit. Victor Eftimiu se înroșește, e foarte jenant; e penibil atunci când spui un banc, o anecdotă, să nu râdă nimeni. Se înroșește, își cere scuze și pleacă.

Și tânărul îl întreabă pe Arghezi: „Maestre, dar iertați-mă că am râs așa de zgomotos, poate n-am înțeles eu bine, am văzut că dumneavoastră n-ați râs deloc, poate mă scuzați...”. Și Arghezi zice: „Nu, dragă, nu”. Zice: „Anecdota a fost foarte bună”. Zice: „Dar de ce să-i dau eu satisfacție albanezului?” (fiindcă Eftimiu era de origine albaneză). Zice: „Mai bine mă duc acasă și râd cu Parascheva”.", a povestit Daniel Cristea Enache. 

CITEŞTE ŞI Tudor Arghezi, omul. Detalii mai puţin cunoscute din viaţa marelui scriitor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tudor arghezi
calea victoriei
daniel cristea enache
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
ÎPS Teofan preia conducerea Mitropoliei Basarabiei. ÎPS Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Finala Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: Kai Havertz a deschis scorul în minutul 5 / Dembele egalează din penalti / livetext
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Semnal de alarmă din Germania: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Rezultatul anchetei dacă am trimite la Moscova drona rusă care a lovit Galațiul. Există un precedent: Cazul MH17
Publicat acum 4 ore si 27 minute
China amenință Uniunea Europeană: Vom riposta decisiv cu măsuri eficiente!
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close