Se lansează volumul Diamantul negru, captivantul roman de debut al Anei-Maria Gavrilă

„Diamantul Negru este, în esență, o poveste despre vanitate. Iar morala este că viața nu uită și orice alegere are consecințe. Undeva în romanul meu există o tragedie care s-a întâmplat în realitate. Povestea nu-mi aparține și nu o pot dezvălui în totalitate, dar mi-a rămas întipărită în minte. M-am tot întrebat de atunci cum poate schimba o tragedie cursul unei vieți și sufletul unui om obișnuit. Și cu ce consecințe pentru cei din jur, mai ales în comunitățile mici și izolate. Sunt născută și crescută la Tulcea. Delta Dunării nu m-a emoționat în mod special până acum două veri, când am ajuns la Chilia Veche într-o mini-vacanță. Cred că atunci am văzut-o cu adevărat pentru prima dată, dincolo de imaginea idilică pe care o vindem turiștilor, cu dramele, iubirile, legendele și greutățile locului (greutăți care s-au amplificat odată cu războiul de peste graniță). Inspirația a venit în valuri după vizita la Chilia Veche, acest loc ‘de la capătul lumii’ unde începe și se termină povestea.”, a declarat autoarea, Ana-Maria Gavrilă.



Ana-Maria Gavrilă a absolvit Facultatea de Jurnalism, Universitatea București și a lucrat ca jurnalist economic timp de 6 ani, la instituții media precum MEDIAFAX, Business Magazin, Bucharest Business Week și The Investor. Din 2008, este consultant de comunicare, branding personal și Public Relations. De peste 12 ani este consultant independent și lucrează cu diverse companii multinaționale și antreprenoriale de top, din diferite industrii. O mare parte din rolul său de consultant înseamnă să observe și să înțeleagă oamenii cu care lucrează. Clienții apreciază abilitățile sale de a scrie creativ despre afacerile lor și de a le structura eficient comunicarea pentru publicul extern. Printre hobby-urile sale se numără plantele (de grădină și de apartament) și literatura polițistă. Este, după cum declară, unul dintre cei mai mari fani ai Rodicăi Ojog-Brașoveanu, această Agatha Christie a noastră. Alți scriitori pentru care a făcut mici obsesii la un moment dat în viață sunt Mircea Eliade, Carlos Ruiz Zafon și Salman Rushdie.



„Un debut neașteptat de matur, o poveste „exotică” din Delta Dunării, un grup de prieteni din tinerețe și iubirile lor violente; nici nu știu dacă acest melanj de roman polițist cu drame de familie, care ne aruncă în trecut, ca să ne lovească în prezent, ar trebui să intre neapărat într-o categorie de marketing, pentru că, la urma-urmei, e un roman care se citește cu poftă, pe-repede-înainte. Și dacă vă speriați că are la început... capitolul 2, ei bine, așteptați până la final și veți citi capitolul 1, când cercul se închide. Iar despre epilog, numai de bine!”, a spus scriitorul Bogdan Hrib.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News