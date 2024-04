7 cărți pentru copii de la 2 la 12 ani pe care să le aducă Iepurașul de Paște!

Dezvoltarea inteligenței și vocabularului, a empatiei și creativității sunt doar câteva dintre influențele pozitive pe care le are lectura constantă asupra copiilor. Aceasta pe lângă crearea unei legături speciale cu părinții care obișnuiesc să le citească celor mici, în fiecare seară, înainte de culcare. În plus, un obicei bun deprins în copilărie are mari șanse să fie păstrat toată viața.