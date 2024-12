Tiger Woods revine în circuitul competițional de golf. Unde va avea loc primul turneu la care va participa

Tiger Woods, legenda golfului profesionist, care a fost supus unei operații la spate în luna septembrie, își va face revenirea în competiție săptămâna viitoare, cu ocazia turneului PNC Championship, la care va participa alături de fiul său Charlie, au anunțat organizatorii, citați de Reuters.



Turneul va avea loc la Orlando (Florida), pe 21 și 22 decembrie, cu participarea a 20 de perechi constituite dintr-un câștigător al unui turneu major și un membru al familiei acestuia.



Woods, care va împlini 49 de ani pe 30 decembrie, va fi prezent pentru a cincea oară alături de fiul său Charlie (15 ani) la acest eveniment. Cei doi s-au clasat pe locul secund în 2021, în timp ce anul trecut au terminat pe poziția a cincea.

