Diana Gavrilă, campioană mondială la Pole Art, despre secretele acestui sport: „Nu e nevoie de o condiție fizică anume, doar încearcă!”

Diana Gavrilă a început să practice pole artistic încă din 2020, a obținut numeroase premii și a devenit campioană mondială la proba de grup din Kielce, Polonia, în octombrie 2023. Pe lângă competiții, Diana Gavrilă este acum și antrenoare, contribuind la formarea noii generații de sportivi.

Cum a început să predea Pole Art?

Diana Gavrilă a explicat că, în prezent, nu există o diplomă oficială care să ateste pregătirea unui antrenor de pole. Totuși, experiența acumulată în competiții și autoeducația continuă sunt esențiale pentru cei care predau acest sport.

„Aș fi zis la noi în România, dar în general, fiind un sport atât de nou nu există neapărat o diplomă. Există cursuri de orice în lumea asta, dar nu există un curs care cumva să garanteze că tu ești un antrenor pregătit 100% să predai așa ceva. Eu am început să predau doar pentru că mi s-a oferit ocazia. Aveam deja niște experiențe, participasem la campionat de câteva ori și pur și simplu persoana care deține studioul a venit și m-a întrebat. Inițial mi s-a părut puțin cam mult.

Speram să am numai începătoare, nu știam cum o să fie, mai ales că e un sport destul de serios după un anumit nivel, adică pot exista accidentări serioase. Dar am continuat să studiez pe cont propriu, adică tot ce ține de zona de pol, de zona de spotting, adică strict eu ca antrenor când vin și te ajut ori să te ridic puțin în mișcări, ori să te dai jos, chestii de genul ăsta. Mă asigur că totul e safe. Și mi se pare că mai e foarte important să înțelegi la ce nivel sunt persoanele respective și să accepti că oamenii sunt diferiți, sunt dezvoltați diferit. Trebuie cumva să găsești un echilibru pentru ei mai degrabă decât să îi antrenezi pe toți după o anumită regulă și pe toți la fel”, povestește ea.

Ce trebuie să știi înainte să începi Pole Art?

Potrivit Dianei Gavrilă, pentru a practica acest sport nu este nevoie de o condiție fizică prealabilă sau de echipament special.

„Eu mereu zic doar vino și o să-ți faci tu o idee în legătură cu asta. Eu consider că o clasă e foarte interesantă pentru cineva care nu a mai fost niciodată. Nu e nevoie de condiție fizică, nu e nevoie de echipament, doar o bustieră sau un tricou, niște pantaloni scurți și poți veni la sală. De ce este important să purtăm pantaloni scurți la bară? Aici depinde de tipul de material din care ai făcut bara. Mie îmi place și practic mai mult pe bară de metal. Automat hainele nu prind pe bară de metal. Toate fetele care stau pe barele alea stau prin contact cu pielea și prin presat zona foarte tare. De aceea și doare puțin sau mai mult pentru anumite persoane depinde. Există și bara care e acoperită cu un material, cu silicon, iar pe bara aceea, de exemplu, e ușor să te prinzi cu haine. E făcută special pentru haine, există și varianta asta de să vin direct cu colanți lungi și e super ok”, mai spune ea.

Alexandra Curtache: E important să faci sală înainte să te apuci de sportul ăsta?

Diana Gavrilă: „Înainte nu aș zice. Multă lume asta îmi scrie: „Aș vrea și eu să vin, dar stai să mă duc puțin pe la sală întâi.” Și mereu spun, nu, chiar nu e nevoie în sensul că mie când îmi vine o persoană, lucrăm așa cu niște mișcări mai ușurele la început Ca să îmi dau seama exact la ce nivel ajunge. Și de acolo pornim să încercăm să creștem câte puțin cât să fie sănătos pentru corpul ei. Dar în momentul în care mă antrenez constant, ar fi ideal să mai trec pe la sală, să mai balansez puțin. Multe dintre mișcările din pol sunt foarte asemănătoare și am nevoie de niște mișcări care să se opună. Cumva sunt toți mușchii implicați, doar că unii trag mai mult decât alții și automat mai sunt și antrenamentele de flexibilitate”, mai explică aceasta.

Ce contează mai mult: talentul sau disciplina?

Când vine vorba de performanță, Diana Gavrilă consideră că disciplina este cel mai important factor.

„În primul rând contează cel mai tare disciplina. Mi se pare că nu prea ai cum să avansezi dacă nu există această disciplină. În sensul de, ok, nu o să vin în fiecare zi la antrenament Dar să am acolo un antrenament pe săptămână, să știu că dacă am zis că mă duc la antrenament, mă duc la antrenament. Ce ține de partea asta de dans, de feminitate, mi se pare că se dezvoltă în timp. Eu mereu am spus că dacă nu știi să dansezi, înseamnă că doar n-ai exersat de multe ori. Iar legat de forță, din nou, asta vine tot printr-un antrenament. Deci cred că disciplina stă la baza, indiferent pe ce ramură vrei să te duci

Cum arată probele într-un concurs de Pole Art?

Competițiile de Pole Art sunt structurate pe mai multe categorii:

„La acesta la care am participat eu și pe care l-avem și în România, există în primul rând etapa națională, unde avem mai multe categorii. În primul rând se împart femei și bărbați. După mai sunt categoriile artistic sau sport. Zona artistică e ceva mai teatrală, trebuie să ai o temă, trebuie să ai un costum care să se potrivească cu tema, muzica la fel. Partea de sport se duce undeva în zona mai de gimnastică, cu mișcări exacte, punctaj exact pentru fiecare mișcare. Mai avem categoriile de vârstă, se împart participanții în grupe de la 18 la 30, de la 30 la 40, tot așa, ca să fie cât mai corect pentru toată lumea. Automat mai există și categoriile de nivel: avem amatorii, prima categorie și cea mai mare categorie e de professional sau elite, unde sunt cei care sunt ceva mai avansați, poate cei care predau.

De asemenea, se poate participa singur, dublu, adică două persoane și mai există varianta de grup, unde pot participa între trei și șase persoane. Și acolo deja începe creativitatea pentru că la dublu știm ce mișcări există, lumea le execută, le face pe aceleași, mai găsesc din când în când chestii noi și creative. Dar la grup, maxim ce am văzut în general, sunt câte trei oameni pe bară Să ai patru, cinci, șase, deja trebuie să devii puțin creativ”, explică sportiva.

Alexandra Curtache: Cât timp te antrenezi pentru un concurs, înainte de un concurs?

„Cred că depinde. La mine, sinceră, să fiu, mai intervenea și faptul că eram la facultate și mânca foarte mult timp asta. Dar, de exemplu, înainte de naționale cred că cel mai intens mă antrenam cu două, trei luni înainte și aveam undeva la trei, patru zile de antrenament. Și acolo încercam să-mi ascult corpul cât mai mult, dar antrenamentul ținea minim două ore, uneori trei. De exemplu, pentru grup am avut cred că două sau trei săptămâni fix înainte, în care ne-am întâlnit aproape zilnic. Nu ne-am antrenat mult, ne-am antrenat o oră jumate, cam așa, dar încercam să venim zilnic ca să ne asigurăm că totul iese detaliat”, concluzionează Diana Gavrilă.

