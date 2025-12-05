€ 5.0920
Cod Roșu de vânt puternic. ANM, informații de ultimă oră
Data actualizării: 08:29 05 Dec 2025 | Data publicării: 08:13 05 Dec 2025

Cod Roșu de vânt puternic. ANM, informații de ultimă oră
Autor: Doinița Manic

vant puternic umbrela Vânt puternic. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Roșu de vânt puternic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Roșu care anunță intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h.

Zone vizate:  

- Județul Caraş-Severin: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia;

Interval de valabilitate: 5 decembrie, între orele 07:30 - 09:00.

De ce vântul puternic poate fi foarte periculos

Mare atenție! Vântul puternic poate dezrădăcina sau rupe copaci și crengi, ceea ce pune în pericol clădirile, mașinile, cablurile electrice, dar și pietonii sau autoturismele. 

Totodată, obiectele nefixate (mobilier de exterior, ghivece, panouri, acoperișuri, antene etc.) pot fi luate de vânt — ceea ce reprezintă risc de rănire sau pagube materiale. 

Și asta nu este tot, condițiile meteo pot afecta vizibilitatea și condusul.

Ce măsuri ar trebui să ia populația


În astfel de cazuri autoritățile recomandă să stăm cât mai mult în interior și evităm ieșirile, cu excepția cazurilor de strictă necesitate.  Printre alte sfaturi se numără:

  • Închideți ușile și ferestrele bine.
  • Fixați sau aduceți înăuntru obiectele care ar putea fi smulse de vânt.
  • Dacă e nevoie să ieșiți — nu vă adăpostiți sub copaci, stâlpi sau panouri ce pot cădea.
  • În cazul în care conduceți — reduceți viteza, păstrați distanță față de ceilalți, evitați zonele cu copaci sau obiecte ce pot fi smulse, și, dacă vântul e foarte puternic, dacă se poate — amânați călătoria.

anm
cod rosu
vremea decembrie

anm
cod rosu
vremea decembrie
