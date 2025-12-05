Cod Roșu de vânt puternic. ANM, informații de ultimă oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Roșu care anunță intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h.

Zone vizate:

- Județul Caraş-Severin: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia;

Interval de valabilitate: 5 decembrie, între orele 07:30 - 09:00.

De ce vântul puternic poate fi foarte periculos

Mare atenție! Vântul puternic poate dezrădăcina sau rupe copaci și crengi, ceea ce pune în pericol clădirile, mașinile, cablurile electrice, dar și pietonii sau autoturismele.

Totodată, obiectele nefixate (mobilier de exterior, ghivece, panouri, acoperișuri, antene etc.) pot fi luate de vânt — ceea ce reprezintă risc de rănire sau pagube materiale.

Și asta nu este tot, condițiile meteo pot afecta vizibilitatea și condusul.

Ce măsuri ar trebui să ia populația



În astfel de cazuri autoritățile recomandă să stăm cât mai mult în interior și evităm ieșirile, cu excepția cazurilor de strictă necesitate. Printre alte sfaturi se numără: