Data publicării: 15:07 08 Oct 2025

ANM prelungește CODUL ROȘU de ploi. Localitățile vizate
Autor: Iulia Horovei

apa ploaie vreme Sursa foto: Pexels
 

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod Roșu de ploi.

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod Roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța.

Codul Roșu, prelungit în Constanța

Avertizarea este valabilă miercuri, 8 octombrie, în intervalul orar 15:00-18:00, în localitățile Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu.

Aici se vor semnala ploi abundente, iar cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. Meteorologii precizează că, în ultimele ore, în aceste zone s-au acumulat deja între 50 și 70 l/mp, fapt ce sporește riscul de inundații și acumulări importante de apă.

Ciclonul Barbara, care traversează România în aceste zile, a provocat pagube în mai multe localități, generând viituri, drumuri blocate din cauza apei care a inundat carosabilul, copaci căzuți și autoturisme avariate. Până în prezent, nu au fost înregistrate victime.

Județul Constanța rămâne cel mai afectat județ de fenomenele meteo extreme din ultimele ore.

 

