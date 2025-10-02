€ 5.0837
Data actualizării: 21:32 02 Oct 2025 | Data publicării: 21:22 02 Oct 2025

Măsuri de protejare a animalelor în județele aflate sub COD ROȘU
Autor: Iulia Horovei

animale (1)
 

România se pregătește pentru un episod de vreme extremă, iar autoritățile recomandă deținătorilor de animale să ia măsuri pentru protejarea acestora.

România trece printr-un episod de vreme severă, astfel că autoritățile au transmis o serie de sfaturi pentru protejarea animalelor, mai ales în județele aflate sub avertizare de fenomene meteo periculoase.

ANSVSA a transmis recomandări pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor și pentru prevenirea impactului negativ al vremii asupra siguranței alimentare și a sănătății publice.

 

Sfat important: Dezlegați animalele!

Printre măsurile esențiale se numără adăpostirea și protejarea animalelor. În fermele și gospodăriile din zone inundabile, animalele trebuie relocate în locuri sigure, ferite de inundații și vânt puternic. Este recomandată organizarea de adăposturi temporare și, acolo unde este necesar, dezlegarea animalelor pentru a permite salvarea lor în caz de inundații.

Pentru hrana și apa potabilă, ANSVSA recomandă monitorizarea atentă a surselor de apă pentru a evita consumul de apă contaminată și asigurarea unei alimentații zilnice adecvate fiecărei specii, precum și a unei cantități suficiente de apă potabilă.

Monitorizarea stării de sănătate a animalelor este crucială, în special a celor tinere, gestante sau vulnerabile. Este necesară aplicarea tratamentelor profilactice și intervenția promptă a medicului veterinar în cazul în care animalele prezintă semne de boală sau sunt accidentate.

În situații de urgență, animalele trebuie evacuate rapid din zonele cu risc, folosind mijloace de transport adecvate. Cadavrele trebuie colectate și neutralizate prin unități autorizate pentru a preveni răspândirea bolilor, iar zonele afectate trebuie dezinfectate după retragerea apelor.

Deținătorii de animale sunt sfătuiți să asigure acces liber al acestora către spațiile de evacuare și adăposturi, să colaboreze cu autoritățile locale și serviciile veterinare județene pentru identificarea surselor sigure de hrană și apă și să solicite imediat ajutorul medicului veterinar dacă animalele au consumat apă nesigură sau prezintă semne de boală, mai arată comunicatul ANSVSA.

