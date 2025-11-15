€ 5.0847
|
$ 4.3768
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Vremea Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Data actualizării: 09:11 15 Noi 2025 | Data publicării: 09:10 15 Noi 2025

Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Autor: Mihai Ciobanu

cod galben de ceata Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

Mai multe judeţe sunt vizate de o avertizare meteo nowcasting.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din trei judeţe, pe parcursul orei următoare.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zone din judeţele Caraş-Severin (localităţile: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sicheviţa, Răcăşdia, Sasca Montană, Lăpuşnicu Mare, Bănia, Dalboşeţ, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Şopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăş, Ciuchici), Hunedoara (localităţile: Hunedoara, Deva, Orăştie, Călan, Simeria, Haţeg, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Şoimuş, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Orăştioara de Sus, Boşorod, Rapoltu Mare, Hărău, Turdaş, Băcia, Toteşti, Balşa, Pestişu Mic, Mărtineşti, General Berthelot, Cârjiţi) şi Arad (localităţile: Lipova, Săvârşin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureş, Birchiş, Petriş, Ususău, Bata) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii în trafic, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meteo
vremea
ceata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat acum 21 ore si 7 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close