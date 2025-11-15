Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din trei judeţe, pe parcursul orei următoare.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zone din judeţele Caraş-Severin (localităţile: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sicheviţa, Răcăşdia, Sasca Montană, Lăpuşnicu Mare, Bănia, Dalboşeţ, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Şopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăş, Ciuchici), Hunedoara (localităţile: Hunedoara, Deva, Orăştie, Călan, Simeria, Haţeg, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Şoimuş, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Orăştioara de Sus, Boşorod, Rapoltu Mare, Hărău, Turdaş, Băcia, Toteşti, Balşa, Pestişu Mic, Mărtineşti, General Berthelot, Cârjiţi) şi Arad (localităţile: Lipova, Săvârşin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureş, Birchiş, Petriş, Ususău, Bata) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii în trafic, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.