Avertizare ANM: Cum va fi vremea, duminică, în Bucureşti şi în ţară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod galben, valabilă în intervalul 14 septembrie, ora 8 – 14 septembrie, ora 20.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor ANM, pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90...100 km/h.

Vremea în Bucureşti

Prognoză meteorologică pentru Bucureşti, intervalul 14.09.2025 Ora 08:00 - 14.09.2025 Ora 20:00: Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 25...27 de grade.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News