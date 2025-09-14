Data actualizării: | Data publicării:

Avertizare ANM: Cum va fi vremea, duminică, în Bucureşti şi în ţară

Autor: DCNews Team | Categorie: Vremea
Bucuresti. Freepik.com
Bucuresti. Freepik.com

Avertizare meteo transmisă de ANM, valabilă duminică

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod galben, valabilă în intervalul 14 septembrie, ora 8 – 14 septembrie, ora 20.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor ANM, pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90...100 km/h.

Vremea în Bucureşti

Prognoză meteorologică pentru Bucureşti, intervalul 14.09.2025 Ora 08:00 - 14.09.2025 Ora 20:00: Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 25...27 de grade.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Avertizare ANM: Cum va fi vremea, duminică, în Bucureşti şi în ţară
14 sep 2025, 08:23
Cod Galben de ploi în mai multe județe din țară
12 sep 2025, 13:14
Atenție, șoferi! Cod Galben de ceață - ANM, județele vizate
12 sep 2025, 09:03
Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 13 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni
12 sep 2025, 08:13
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
11 sep 2025, 08:22
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
10 sep 2025, 10:05
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Vremea București. Prognoza meteo pentru Capitală până în 17 septembrie
10 sep 2025, 08:56
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până-n 6 octombrie
09 sep 2025, 08:31
Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate
08 sep 2025, 10:45
Alerte meteo 7 septembrie. Fenomene severe imediate de furtuni cu grindină și vânt puternic
07 sep 2025, 15:54
Se strică vremea, de la o zi la alta. Prognoza meteo. Vin ploile!
07 sep 2025, 09:51
Cod Galben de furtuni: Zonele vizate de fenomene severe imediate. Unde se strică vremea acum. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
06 sep 2025, 17:32
Agricultorii vor avea dificultăţi la recoltare. Seceta pedologică le pune beţe în roate
06 sep 2025, 13:09
Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
06 sep 2025, 10:01
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
05 sep 2025, 16:24
Revine canicula în România. ANM, atenționare pentru cetățeni
04 sep 2025, 10:25
Cod Galben de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
03 sep 2025, 16:31
Cod galben de caniculă și disconfort termic în sudul și sud-vestul țării. Județele vizate
02 sep 2025, 10:35
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
01 sep 2025, 17:23
Vreme schimbătoare în primele zile de septembrie. Prognoza ANM
31 aug 2025, 10:03
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
30 aug 2025, 20:26
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Cele mai noi știri
acum 4 minute
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
acum 38 de minute
Cutremur, duminică, în Vrancea
acum 46 de minute
Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic
acum 58 de minute
Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți
acum 1 ora 14 minute
Avertizare ANM: Cum va fi vremea, duminică, în Bucureşti şi în ţară
acum 1 ora 27 minute
„Distrugător universal” sau gardian al naturii? Mituri și realităţi despre șacal
acum 1 ora 34 minute
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
acum 1 ora 47 minute
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Update: Zelenski spune că aceasta a pătruns 10 kilometri și a operat 50 de minute
pe 13 Septembrie 2025
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel