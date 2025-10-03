Veste rea este dată de urmările fenomenelor meteorologice severe, de la copaci căzuți la inundații. Există și o veste bună, că astfel de zile nu aduc iarna, încă din octombrie, fiind izolate și specifice ultimilor ani. Un uragan este cel care împinge o masă de aer cald spre țara noastră, iar duminică deja vom avea soare și vreme bună.

Imagini din Azuga, de astăzi:

”Cam în fiecare an, în ultimii ani, am avut măcar un episod de câteva zile în luna octombrie, în prima parte a lunii noiembrie, care a arătat, mai degrabă, ca de început de iarnă. De regulă, astfel de evenimente nu aduc zăpada în zonele joase. Deci ninsoare, strat de zăpadă sunt în zona de munte, pentru că solul este foarte cald și își spune cuvântul în forma precipitațiilor. Aerul rece care încearcă să pătrundă deasupra țării întâlnește o rezistență dinspre aerul mai cald. Încă e specific acestei perioade din an să fie și perioade cu circulație sudică, așa cum spuneam că încurajează fostul uragan Gabriel în fața sa. Chiar dacă câmpurile barice sunt ca de început de iarnă, concretizarea în forma fenomenelor nu este atât de severă, adică mai mult de zona montană cu precipitații mixte și cu posibilitatea de apariție, în cazul în care și vântul se intensifică, a unor fenomene la limita viscolului” a explicat Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie, în cadrul interviului acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews.