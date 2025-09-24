Se răcește vremea! ANM anunță temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se va răci accentuat începând de miercuri, cu temperaturi care vor fi cu până la 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

"Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul ș i centrul Moldovei, apoi ș i în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ț ării ș i izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h", transmite ANM.

Cod Galben de vânt puternic

Totodată, ANM a emis un Cod Galben și anunță că ăe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în jude ț ele Cara ș -Severin, Buzău, Brăila, vestul jude ț ului Ialomi ț a ș i pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

Prognoza meteo specială pentru București

Meteorologii au emis și prognoza meteo specială pentru București.