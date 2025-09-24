€ 5.0774
Data actualizării: 10:52 24 Sep 2025 | Data publicării: 10:40 24 Sep 2025

Se răcește vremea! ANM anunță temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute

Autor: Doinița Manic
se raceste vremea anm Foto: Pixabay
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se va răci accentuat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea se va răci accentuat începând de miercuri, cu temperaturi care vor fi cu până la 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

"Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
 
Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h", transmite ANM.

 

Cod Galben de vânt puternic

 
 
Totodată, ANM a emis un Cod Galben și anunță că ăe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.
 

Prognoza meteo specială pentru București

 
Meteorologii au emis și prognoza meteo specială pentru București.
 
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 24.09.2025 Ora 10:00 - 25.09.2025 Ora 09:00
 
Vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40....45 km/h. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.
 
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 25.09.2025 Ora 09:00 - 26.09.2025 Ora 09:00
 
Vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8...10 grade.
 
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 26.09.2025 Ora 09:00 - 26.09.2025 Ora 21:00
 
Vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17...19 grade.
 
În intervalul 24 septembrie, ora 10 - 26 septembrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează racirea accentuată și intensificările de vânt.
 
În intervalul 25 septembrie, ora 07 - 25 septembrie, ora 21, municipiul București NU se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben ce vizează intensificările de vânt.
 

vremea
anm
racire
