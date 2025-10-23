€ 5.0823
Data actualizării: 15:53 23 Oct 2025 | Data publicării: 15:46 23 Oct 2025

Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Autor: Iulia Horovei

Catedrala Mântuirii Neamului, București Sursa foto: Agerpres
 

Află cum va fi vremea la sfârșitul acestei săptămâni, când credincioșii vor participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale din Capitală.

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie, în prezența a 2.500 de oficiali și a peste 8.000 de pelerini.

Într-o zi de o importanță semnificativă pentru toți credincioșii din țara noastră, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) transmite prognoza pentru finalul acestei săptămâni.

Vremea la sfârșit de săptămână

„Vorbim de un final de săptămână în care fenomenele meteorologice de interes vor fi caracterizate, în primul rând, prin intensificările de vânt”, a spus directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24. VEZI AICI Zonele vizate de Codul Galben de vânt puternic.

„Precipitațiile vor fi de interes la acest final de săptămână, în cea mai mare parte a țării”, a mai punctat directorul ANM, spunând că în zilele de sâmbătă și duminică se consemnează „un ecart cu mici variații din perspectiva regimului de temperatură la nivelul maximelor: valori de 10 până la 19-20 de grade”.

Mai mult, Elena Mateescu a spus că nu se exclude ca vântul puternic să fie prezent și în alte zone ale țării, în zilele următoare, „cu cote mai reduse, de 40-50km/h”.

„Din punct de vedere termic, chiar începând de mâine vom avea o vreme în răcire, în special în partea de Vest, Centru și Nord a țării. Temperaturile maxime vor avea valori de cel mult 14-15 grade Celsius, în timp ce în Sud, Sud-Est vor mai fi posibile valori de 20-22 de grade”, a mai adăugat aceasta.

Imagini cu Catedrala Națională din Capitală

Înainte de Sfânta Liturghie, care va fi oficiată duminică, 26 octombrie, între orele 7:30 și 10:00, au fost publicate imagini cu picturile din interiorul catedralei. 

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit basilica.com.

VEZI AICI Cum se va desfășura slujba de Sfințire a Catedralei Naționale și când au acces pelerinii în altar

