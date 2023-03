Marele regret al lui Irinel Popescu este legat de Dumnezeu

Academicianul Irinel Popescu are un CV impresionant. Născut la 22 aprilie 1953, în Filiași, Dolj. Absolvent al Liceului „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, în anul 1971. Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti, în 1977, cu premiul „Elena Dimitriu“, pentru cel mai bun rezultat la absolvire şi examenul de internat. În 1990 devine doctor în științe medicale. Studii postdoctorale ca Research Fellow la University of Pittsburgh, în perioada ianuarie-iunie 1992 și Mount Sinai Hospital New York, în perioada iulie 1992 – decembrie 1994.

Profesorul Irinel Popescu a desfășurat o activitate de pionierat în domeniul transplantului hepatic și în organizarea Programului Național de Transplant. În anul 2000 a înființat Programul de transplant hepatic în Institutul Clinic Fundeni, în cadrul căruia au fost efectuate până în anul 2021 peste 1000 de operații. A contribuit în mod esențial la înființarea programelor de transplant hepatic de la Spitalul Republican din Chișinău (Republica Moldova) (2013), Spitalul „Sfânta Maria“ din București (2014), Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iași (2016), Spitalul Sanador din București.

Este coordonator național al specializării postuniversitare de chirurgie hepato-bilio-pancreatică.

Profesorului Irinel Popescu i se datorează introducerea chirurgiei robotice în România (2008) în cadrul primului program sistematizat de operații robotice (peste 1000), la Institutul Clinic Fundeni.

Are importante contribuții la dezvoltarea cercetării în domeniul medical, precum promovarea „cercetării translaționale“ în domeniul oncologiei digestive și înființarea primei biobănci de probe biologice din România și una dintre primele din Europa de Est (2002) și înființarea Centrului de Excelență în Medicina Translațională (CEMT) la Institutul Clinic Fundeni.

Mulți ar spune că un astfel de om nu mai are nevoie de Dumnezeu. Sau pe mulți poate îi miră că un om atât de ancorat în realitate, atât de ancorat în știință, crede în Dumnezeu. Și totuși iată că cel mai mare regret al marelui profesor este legat de Dumnezeu. Că n-a crezut mai devreme în El.

„N-aș spune că am vreunul, dar dacă este să fiu extrem de sincer... poate că nu m-am apropiat un pic mai devreme de religie. La un moment dat, părea că între știință și religie este o incompatibilitate maximă. Am descoperit târziu nu doar că nu există nicio incompatibilitate, ci și că una fără alta nu funcționează”, a spus Irinel Popescu în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță.

„Realizez că uneori a fost mâna lui Dumnezeu care m-a ajutat pe mine și echipa medicală din care am făcut parte să continuăm pe un drum extrem de greu, presărat cu multe dificultăți. Acolo cred că a intervenit mâna lui Dumnezeu, dar acest lucru l-am realizat târziu”, a mai zis profesorul.

Prima emisiune a seriei Academia de Sănătate, realizată de profesorul Irinel Popescu sub egida Academiei de Științe Medicale, a fost difuzată de site-ul DC News, pe data 31 iulie 2017. De atunci, profesorul Irinel Popescu nu a lipsit în nicio zi de luni, la ora 11.00, de la întâlnirea cu publicul DC News și DC Medical, iar emisiunea Academia de Sănătate are sute de ediții.

Profesorul Irinel Popescu continuă astfel, în new-media, ceea ce face de zeci de ani în profesia medicală: servește binele public, adăugând marilor sale realizări din sala de operații un efort susținut de educație medicală, de informare a publicului generalist și a celui medical, care poate afla din cele mai autorizate surse care sunt cele mai eficiente metode de prevenire a îmbolnăvirilor, ce s-a schimbat în terapie, ce teorii au fost validate de comunitatea medicală internațională, ce s-a schimbat, din perspectiva noilor date științifice acumulate de către specialiști, pe plan mondial.

Reputat chirurg și eminent profesor, acad. Irinel Popescu a debutat în 31 iulie 2017 în presa online, din poziția de realizator și moderator al unei dezbateri pe teme medicale, cu o tematică extinsă pe toate specializările medicale de la Boli Infecțioase la Cardiologie și Cardiologie intervențională, de la Chirurgie, la Dermatologie, Diabetologie și Nutriție, Endocrinologie, Gastroenterologie, Hemato-oncologie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oncologie, Ortopedie, Pediatrie, Pneumologie, Pediatrie, Transplant, Urologie, Oftalmologie sau ORL, fără a neglija datele importante din Istoria Medicinei, nici, evident, subiectele fierbinți, la zi, cum au fost cele privind Sănătatea Publică, în timpul pandemiei COVID.

