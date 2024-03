Glume acide "marca Anghel Iordănescu": Lui Duckadam i-am fost secund, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Nu-mi doream să joc, dar se apropia mingea de poartă și adormise

Florin Prunea, Helmuth Duckadam, Florin Bratu şi Ion Crăciunescu sunt juraţii iRoast de Victorie, într-o ediţie specială iUmor, dedicată fotbalului românesc şi difuzată la Antena 1 chiar înaintea confruntării Columbia-România, în această seară, de la 20.30. Rând pe rând, Ionuț Rusu, Jean de la Craiova și Adi Gheo vor face senzaţie pe scena emisiunii de umor, iar de roast-urile lor acide n-au scăpat nici măcar juraţii speciali ai ediţiei.

"Ce de oameni celebri din fotbal am în fața mea! Când am intrat aici, am crezut că am ajuns într-o cafenea de fițe de pe Șoseaua Nordului!”, așa și-a deschis momentul Ionuț Rusu, care, în această ediție, îl impersonează pe nimeni altul decât pe Anghel Iordănescu.

"Cu Ion Crăciunescu mă știu încă de pe teren, când eram tineri, frumoși, eu eram și talentat, tu erai foarte bun cu... fluierul; atât de bun încât puteai avea concert la Opera Română, cu opera Fault, de Goethe!”, continuând la adresa lui Duckadam: "Lui i-am fost secund, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni, am intrat și eu puțin pe teren, la finalul meciului, nu-mi doream să joc, dar se apropia mingea de poartă și Duckadam adormise încă din minutul 35!”, moment aplaudat de toți cei patru jurați.

De glumele acide ale comediantului nu au scăpat nici Bratu, nici Prunea: "Îl salut și pe Florin Bratu, care, cel mai probabil, se simte aici ca la muzeu, și pe Florin Prunea, la fel!”, iar jurații s-au amuzat copios la întregul moment al lui Ionuț Rusu.

Întregul moment pregătit de Ionuț Rusu aka Anghel Iordănescu va putea fi urmărit în această seară, de la 20.30, la Antena 1, într-o ediţie specială iRoast de Victorie, difuzată înaintea partidei Columbia - România, transmisă în direct, la Antena 1, de la 21.30.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News