Cum s-a luptat Roosevelt cu "cei patru călăreți ai Apocalipsei". Model pentru CCR
Data publicării: 17:54 29 Dec 2025

EXCLUSIV Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR
Autor: Val Vâlcu

judecatori ccr CCR
 

Curtea Supremă din Statele Unite avea 9 judecători, în 1937, cum are CCR, azi. Patru dintre ei, care se opuneau reformelor cerute de administrația Roosvelt, au fost numiți de presă ”Cei patru călăreți ai Apocalipsei”.

Cu votul unui judecător ”oscilant”, reușiseră să invalideze câteva dintre programele New Deal. Soluția lui FD Roosevelt a fost să propună Congresului creșterea numărului de judecători la Curtea Supremă de la 9 la 15. Cu cei șase în plus, care urmau să fie numiți de democrați, conservatorii nu ar mai fi avut nicio șansă. 
La blocajul prin cvorum nici una dintre părți nu s-a gândit. Nici chiar în Vestul Sălbatic nu e de imaginat ca un om al legii să jefuiască trenul cu bani...


Proiectul de lege propus de guvern n-a trecut, fiind respins, inclusiv cu voturi din partidul lui Roosvelt. Curtea Supremă era considerată sacrosantă, în SUA.

Dar, după acest conflict deschis cu puterea executivă, Curtea și-a schimbat orientarea, a votat în favoarea politicilor economice și sociale promovate prin New Deal. A contat că Roosevelt le-a arătat judecătorilor pisica, au conștientizat ei că nu sunt mai presus de votul cetățenilor, prin reprezentanții lor din Congres? Sau a fost de ajuns reacția societății americane, presiunea socială, susținerea masivă pentru politica New Deal?

În România, Parlamentul nu poate schimba numărul judecătorilor de la Curtea Constituțională. În bătaie de joc, în oglindă la sfidarea cu amânările, Senatul ar putea, însă, tăia curentul și apa, la sediul Curții. Sau, ar putea să-l mute la subsol. Nu scrie în Constituție la ce etaj din Casa Poporului trebuie să fie amenajată sala de ședințe, așa cum e precizat cvorumul, de 6 judecători. 


Lăsând gluma (amară) la o parte, trebuie remarcat că manevra judecătorilor CCR care se opun reformei pensiilor speciale dă muniție celor care contestă sistemul constituțional, în ansamblul său. Iar linia de apărare nu poate fi decât Constituția în vigoare, că alta mai bună nu avem. Legea supremă permite organizarea unui referendum de schimbare a...Constituției. PSD, partidul care i-a propus pe cei patru judecători ai Apocalipsei constituționale, ar trebui să aibă inițiativa. USR a evocat, acum câteva luni, posibilitatea. PNL, partidul premierului Bolojan, reformatorul, nu știu ce mai așteaptă. Dacă Ghinea trecea ca jalon în PNRR reforma constituțională, nu se pierdeau banii care se pierd după eșecul reformei pensiilor speciale. 

Comentarii

Cum s-a luptat Roosevelt cu "cei patru călăreți ai Apocalipsei". Model pentru CCR

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

