Data publicării: 20:43 12 Feb 2026

Moment stânjenitor pentru Oana Țoiu. Ministra a râs când și-a dat seama ce a zis / video
Autor: Anca Murgoci

oana toiu_INQUAM_Photos_George_Calin Țoiu Inquam Photos / George Călin

Oana Țoiu, ministra de Externe, a vorbit la think-tank-ul britanic Chatham House unde a prezentat poziția României pe teme de actualitate precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței regionale și transatlantice.

A mers acolo, chiar dacă nu avea nimic de zis. Nu o zicem noi, ci chiar ministra.


Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut un moment stânjenitor în timpul intervenției susținute la Chatham House, la Londra, după ce o formulare ambiguă privind apartenența la Uniunea Europeană a fost urmată de un scurt moment de ezitare și râs.


În cadrul unei discuții despre beneficiile statutului de stat membru UE, ministra a declarat:

„Dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană… nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei…”


În acel moment, Oana Țoiu a început să râdă și și-a corectat ideea. Ulterior, a clarificat mesajul: „Ideea este că, fie că vorbim despre aderare, fie despre menținerea statutului de membru, este destul de clar, mai ales din punct de vedere financiar și economic, că aceasta este o decizie pozitivă pentru țară și, implicit, pentru cetățenii săi”.


Momentul a venit după un debut deja comentat al discursului, în care ministra afirmase că „nu are nimic nou de spus”.

Iată declarațiile Oanei Țoiu:

Este o mare onoare să fiu aici astăzi alături de dumneavoastră, deși nu am nimic nou de spus. Știu că asta poate suna ca un început dezastruos pentru o conversație, dar este adevărat. Cred că forța acestei conversații nu constă neapărat în a spune ceva nou, ci în a reafirma ceea ce știm deja: că suntem aici împreună, ca o comunitate internațională.


Suntem aici împreună, iar eu, în calitate de reprezentant al României, pentru a fi alături de Ucraina în efortul său, în curajul, reziliența și perseverența sa extraordinare, în acest moment istoric excepțional în care ucrainenii îmbină permanent percepția realistă a riscului și a războiului din care fac parte, tragediile conflictului de zi cu zi, dar și speranța și planurile de viitor, modul în care își proiectează viitorul în timp ce își apără însăși supraviețuirea. Poate că tocmai faptul că acest lucru nu este nou reprezintă, de fapt, o parte din forța noastră”, a zis Oana Țoiu la Chatham House.

„Dar ceea ce cred că se întâmplă acum este că, dacă ne uităm la beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, este un câștig net pentru fiecare stat membru. Indiferent de mărimea economiei tale, dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană... nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei... (n.r. - aici începe să râdă) ideea este că, fie că vorbim despre aderare, fie despre menținerea statutului de membru, este destul de clar, mai ales din punct de vedere financiar și economic, că aceasta este o decizie pozitivă pentru țară și, implicit, pentru cetățenii săi”, a zis Oana Țoiu. Momentul poate fi urmărit la minutul 26:

