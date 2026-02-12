€ 5.0934
PSD se opune tăierilor „fără excepții" a salariilor din sistemul bugetar. Ce propune în schimb
Data actualizării: 15:59 12 Feb 2026 | Data publicării: 14:50 12 Feb 2026

PSD se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar. Ce propune în schimb
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu sigla PSD Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD transmite că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar și vine cu o solicitare către partenerii de guvernare.

PSD propune drept alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici. Partidul solicită partenerilor din Coaliție să renunțe la "tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul".

"PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România.

"PSD nu va susține o astfel de abordare"

Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar.

PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate. 

·       Introducerea fără discernământ a ideologiei „fără excepții” la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcționarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieții și sănătății cetățenilor. 

·       De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistența tehnică acordată pentru proiectele de investiții cu finanțare europeană.  

·       Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituțiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de bază în domeniile pe care le gestionează!

PSD, despre ineficiența politicilor de austeritate

De aceea, PSD este consecvent cu pozițiile anterioare privind ineficiența politicilor de austeritate. Reamintim că PSD a avertizat că o majorare a TVA și a accizelor va determina creșterea inflației și scăderea consumului, cu efecte negative asupra creșterii economice și asupra încasărilor la bugetul de stat.

Cele mai recente date oficiale ale INS și Eurostat confirmă acum că acele măsuri au amplificat inflația din România la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar în prezent țara noastră este singurul stat UE în care salariații pierd masiv din puterea de cumpărare. În consecință, în România s-a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească în pragul recesiunii.

Impozitarea progresivă, alternativa propusă de PSD

O alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici.

O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale", transmite PSD într-un comunicat.

psd
coalitia de guvernare
x close