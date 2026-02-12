€ 5.0934
Subcategorii în Stiri

Data actualizării: 16:51 12 Feb 2026 | Data publicării: 16:12 12 Feb 2026

Focar de diaree în Parlamentul Ucrainei. Suspiciuni de otrăvire cu E. coli sau rotavirus
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Un număr semnificativ de parlamentari din Rada Supremă de la Kiev raportează probleme de sănătate.

Pe 12 februarie, Rada Supremă de la Kiev nu a putut examina niciuna dintre chestiunile programate din cauza lipsei de cvorum. Un număr semnificativ de parlamentari nu s-au prezentat la lucru, unii dintre ei din cauza unor probleme de sănătate. Deputatul Iaroslav Jelezniak a raportat o intoxicație masivă, în timp ce sursele agenției de știri ucrainene din Radă spun că virusul s-ar putea răspândi, potrivit Ukranews.

Acesta este motivul pentru care parlamentarii au programat următoarea ședință pentru 24 februarie, peste 12 zile.

„Parțial adevărat din cauza otrăvirii parlamentarilor (așa cum au spus ieri în sala de mese). Mulți sunt în călătorii de afaceri”, a declarat deputatul Iaroslav Jelezniak.

Focar de diaree în Parlamentul Ucrainei

Sursele agenției de știri ucrainene din Rada Supremă au confirmat că informațiile despre posibilitatea otrăvirii în cantina Radei Supreme sunt în curs de verificare. Serviciile specializate verifică alimentele și bucătăria pentru a depista prezența E. coli și a altor bacterii periculoase. În același timp, agenția ucraineană de știri a fost informată că mulți dintre parlamentarii bolnavi prezintă simptome care ar putea fi cauzate de rotavirus - diaree severă, vărsături, febră și slăbiciune.

Reamintim faptul că la sfârșitul lunii ianuarie a fost înregistrat un focar de rotavirus în Bukovel.

Rotavirusul provoacă o infecție intestinală acută, cel mai adesea la copiii mici. Se transmite prin mâini murdare, apă, alimente sau alte obiecte. Principalele simptome sunt vărsăturile, diareea, febra, durerile abdominale și slăbiciunea.

Principalul pericol al rotavirusului este deshidratarea, așa că este important să se administreze suficiente lichide în timpul bolii. Există un vaccin care reduce semnificativ riscul de infecție severă.

De asemenea, anul trecut, trei regiuni din Ucraina au înregistrat focare de infecții intestinale acute.

