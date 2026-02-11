€ 5.0914
DCNews Stiri Un bărbat din Brăila, dat dispărut în septembrie 2025, găsit acum decedat în propria casă, sub un pat
Data actualizării: 13:02 11 Feb 2026 | Data publicării: 12:59 11 Feb 2026

Un bărbat din Brăila, dat dispărut în septembrie 2025, găsit acum decedat în propria casă, sub un pat
Autor: Doinița Manic

cadavru, om mort Bărbatul dat dispărut a fost găsit de un vecin, nu de polițiști. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Descoperire macabră în județul Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025, a fost găsit abia acum, decedat în propria locuință, sub un pat.

Caz șocant în județul Brăila. Un bărbat de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit abia marţi, 10 februarie, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, pe 10 februarie, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că ar fi găsit decedat un bărbat, în locuinţa acestuia din comuna Ulmu, relatează Agerpres.

Rămâne neclar de ce polițiștii nu l-au căutat pe bărbat și acasă după ce a fost dat dispărut

"Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia. La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila.

În prezent, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc decesul, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila. Totuși, oamenii legii nu au oferit nicio explicație în legătură cu faptul că bărbatul dat dispărut acum patru luni nu a fost căutat și acasă.

Comentarii

