Atac armat într-o școală din Canada: Sunt 10 morți și 25 de răniți

Atac armat într-o școală din Canada! Nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul țării, transmite Agerpres. Șapte persoane au fost împuşcate mortal într-un liceu şi alte două au fost găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere, a indicat poliţia, precizează AFP.

Și atacatorul se află printre morți

"O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită moartă", aparent din cauza unei răni autoprovocate, a adăugat poliţia.

Atacul a avut loc la Tumbler Ridge, un oraş cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică. Autoritățile au anunțat într-un comunicat că alte douăzeci şi cinci de persoane au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol.

Poliţia "a anulat alerta de urgenţă la Tumbler Ridge. Nu consideră că există suspecţi în libertate sau vreo ameninţare la adresa publicului", a declarat pe X ministrul siguranţei publice al provinciei.

Ce au găsit polițiștii atunci când au ajuns la școala unde a avut loc atacul

Potrivit primelor informații oferite de oamenii legii, prima alertă primită la începutul după-amiezii anunța un atacator activ la liceul din Tumbler Ridge. Atunci când au ajuns la fața locului, forţele de ordine au descoperit, la un control amănunţit al şcolii, şase persoane care fuseseră împuşcate, pe lângă suspect. A şaptea persoană împuşcată la şcoală a murit în timp ce era transportată la spital.

Ulterior, poliţia "a identificat a doua locaţie suspectă legată de incident, unde alte două victime au fost găsite moarte într-o reşedinţă", potrivit unui comunicat.

"Aceasta a fost o situaţie dinamică şi în continuă evoluţie, iar cooperarea rapidă a şcolii, echipelor de intervenţie şi a locuitorilor a jucat un rol crucial în intervenţia noastră", a declarat Ken Floyd, un responsabil al poliţiei.

Deocamdată nu există prea multe informații despre atacator

Acesta refuzat să ofere mai multe detalii despre atacator.

"Aceasta a fost o zi incredibil de dificilă şi epuizantă emoţional pentru comunitatea noastră", a adăugat responsabilul poliţiei.

Tumbler Ridge este situat la peste 1.000 de kilometri nord-est de Vancouver, cel mai mare oraş din Columbia Britanică.