Federația 'Solidaritatea Sanitară' notifică Guvernul privind intenția declanșării grevei generale

'Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege inițiat de Guvern privind reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, măsură care ar conduce la pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul sectorului sănătate. Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale suferite de angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să ducă, până la sfârșitul acestui an, la o scădere a salariilor reale de aproximativ 30%', afirmă reprezentanții federației într-un comunicat transmis marți Agerpres.

Potrivit sursei citate, alți factorii care îi nemulțumesc pe sindicaliști sunt:

* inflația, care a determinat o scădere a salariilor reale cu aproximativ 10% doar anul trecut, urmând să se adauge cel puțin 5% în cursul acestui an;

* eliminarea indemnizației de hrană, survenită la începutul acestui an pentru o bună parte dintre angajații din sănătate;

* reducerea finanțării influențelor salariale, în condițiile în care intenția de reducere a nivelului finanțării influențelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajați din circa 312 spitale.

Reprezentanții Federației 'Solidaritatea Sanitară' din România avertizează că, în cazul în care discuțiile cu Guvernul nu vor conduce la exceptarea angajaților din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă Executivul nu își va respecta obligația legală de dialog social, acțiunile sindicale vor continua etapizat, după cum urmează:

* declanșarea strângerii de semnături pentru grevă în toate unitățile sanitare publice din țară;

* declararea grevei generale, după adoptarea actului normativ;

* declanșarea efectivă a grevei, în termenul prevăzut de lege.