DCNews Stiri Doi adolescenți, reținuți de Poliție după ce au tras cu pistoale neletale în patru fete
Data publicării: 18:01 03 Feb 2026

Doi adolescenți, reținuți de Poliție după ce au tras cu pistoale neletale în patru fete
Autor: Tiberiu Vasile

Pistol Pistol - Foto: Pixabay, de Jan Marcus Trapp

Doi adolescenți din Capitală au fost reținuți după ce au tras cu pistoale neletale în patru fete.

Luni seara, o intersecție din Capitală a fost scena unui incident în care doi adolescenți au tras cu pistoale neletale în direcția mai multor fete. Două dintre victime au fost lovite de bile, însă nu au necesitat îngrijiri medicale.

Incidentul care a atras intervenția Poliției

Potrivit autorităților, Poliția Capitalei a intervenit rapid după sesizarea primită în aceeași seară. În urma verificărilor, s-a stabilit că cei doi tineri, de 17 și 18 ani, au fost implicați într-un conflict spontan la intersecția unor străzi din Sectorul 5.

Conform anchetei, aceștia au adresat injurii către tinerele aflate în zonă, tulburând liniștea și ordinea publică. Mai apoi, cei doi și-au scos pistoalele neletale și au tras asupra a patru fete, după care au părăsit locul incidentului.

Victimele și starea lor

”Două dintre tinere, în vârstă de 16, respectiv 17 ani, au fost atinse cu bilele aferente la nivelul membrelor, dar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au refuzat transportul la spital. Cei doi tineri au fost prinși în scurt timp și duși la sediul unității de poliție pentru audieri. Cele două arme neletale au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, transmit reprezentanții Poliției Capitalei.

Ce spun anchetatorii și adolescenții

Cei doi băieți urmează să fie prezentați magistraților cu propunere legală. În declarațiile oferite anchetatorilor, aceștia au susținut că incidentul s-a petrecut pe o alee, iar conflictul a pornit atunci când patru fete au trecut pe lângă ei. Unul dintre băieți a atins-o cu umărul pe o fată, în glumă, iar fetele au început să îi înjure.

Băieții s-au simțit jigniți și, afectându-le orgoliul, au scos pistoalele neletale și au tras în direcția fetelor.

Dosar penal în lucru

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Polițiștii au ridicat armele neletale și analizează toate detaliile pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului, conform România TV.

CITEAZĂ ȘI: Cazul „Mario" din Timiș- o interpretare psihologică: dincolo de fapte, în lumea afectelor
 

