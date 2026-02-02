Senatul revine la prezenţa fizică obligatorie în plen. Absenţii vor fi sancţionaţi

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este o decizie a conducerii Camerei superioare ca şedinţele de plen să se desfăşoare din această sesiune cu prezenţa fizică a senatorilor, precizând că aceia care nu vor participa vor fi consideraţi absenţi şi vor fi sancţionaţi conform regulamentului.

Decizia Biroului Permanent: prezenţă obligatorie în plen

„Este o decizie a Biroului Permanent de a avea prezenţă fizică la Senat, este o chestiune de responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Deci, toţi senatorii vor fi prezenţi la plen. Este ceva normal. Dacă nu, sunt absenţi. Nu vor participa la plen, deci vor fi sancţionaţi conform regulamentului", a spus Abrudean, întrebat cum va fi monitorizată prezenţa senatorilor la şedinţele în plen.

Aplicarea măsurii din sesiunea ordinară din februarie 2026

În data de 2 decembrie, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că din luna februarie, când începe prima sesiune ordinară a anului 2026, şedinţele de plen se vor desfăşura doar cu prezenţă fizică.

Până în sesiunea trecută, senatorii puteau participa şi online la majoritatea şedinţelor plenului, exprimându-şi votul pe tabletă, printr-o aplicaţie specială.