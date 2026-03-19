Accident grav în Capitală: O mașină a intrat în stația de tramvai. Două persoane au fost rănite

Accidentul a avut loc pe Bulevardul Octavian Goga, spre sensul Piața Unirii. Este vorba despre un șofer care a pierdut controlul volanului, a intrat cu autoturismul în gardul de protecție, l-a rupt și a intrat peste călătorii care se aflau pe refugiul de tramvai.

Au fost accidentate două persoane, iar una dintre ele este rănită destul de serios deoarece a fost împinsă sub tramvaiul care venea în stație.

În acest moment, tramvaiele liniilor 23 și 27 sunt blocate.

Cele două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportate la spital. Au ajuns la fața locului și polițiștii de la Brigada Rutieră care îl vor testa pe șofer pentru a vedea dacă acesta se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor și va urma cercetarea la fața locului.

Tramvaiele rămân blocate până în momentul în care finalizează polițiștii cercetările, potrivit România TV.