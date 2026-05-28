Ziua Românilor de Pretutindeni. Patriarhul Daniel, mesaj emoționant. Ce le transmite celor de peste hotare

Liderul Biserica Ortodoxă Română a vorbit despre rolul credinței, al limbii române și al tradițiilor în păstrarea legăturii dintre românii din diaspora și țara natală.

„Românii plecați din țară au dus cu ei credința străbună”

Patriarhul Daniel a subliniat că românii care au emigrat au continuat să își păstreze identitatea spirituală și culturală, indiferent de țara în care s-au stabilit.

„Românii plecaţi din ţară din diferite motive au dus cu ei credinţa străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă şi au trăit spiritualitatea şi credinţa sfântă ortodoxă departe de ţară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovniceşti, a înfiinţat numeroase parohii şi eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufleteşti ale credincioşilor ortodocşi români”, a subliniat Patriarhul.

Problemele familiilor din diaspora, în atenția Bisericii

În mesajul său, Patriarhul Daniel a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă familiile românilor, atât în țară, cât și în străinătate.

Potrivit acestuia, familia și rolul femeii în societate și în viața religioasă trebuie înțelese și susținute mai profund, în contextul provocărilor actuale generate inclusiv de fenomenul migrației.

Biserica își extinde misiunea pentru românii din afara țării

Patriarhul a precizat că Biserica Ortodoxă Română își intensifică activitatea pastorală și socială în diaspora, pentru a răspunde nevoilor comunităților românești din străinătate.

„Activitatea pastorală, liturgică, filantropică şi culturală a Bisericii Ortodoxe Române în diaspora promovează unitatea familiei, limba română, credinţa creştină şi cultura română în dialog cu valorile spirituale ale ţărilor în care locuiesc românii. Prin urmare, dorim ca familiile românilor din diaspora să nască şi să crească oameni credincioşi, harnici şi darnici, iubitori ai spiritualităţii româneşti şi promotori ai prieteniei între popoare. Dorim tuturor românilor de pretutindeni sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, speranţă şi fericire întru mulţi şi buni ani!”, a mai transmis Patriarhul Daniel.

Ziua Românilor de Pretutindeni coincide anul acesta cu Rusaliile

Anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine și Anul Comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox.

În acest an, Ziua Românilor de Pretutindeni, marcată în ultima duminică din luna mai, coincide cu sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe.