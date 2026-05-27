În intervenția pe care a avut-o la dezbatere, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit că două treimi din proiectele din PNRR și europene au fost dezangajate.

„Am cerut o analiză la nivelul departamentului de fonduri europene și am fost șocat. La nivel de direcție, iar aici nu mă refer doar la PNRR, ci la toate fondurile europene, două treimi din proiecte vor fi dezangajate. Două treimi din proiecte. Păi la mine, la Sectorul 6, un proiect dacă era dezangajat, eu luam foc. Atunci când zic două treimi din proiecte înseamnă sute de milioane.

Doar pe PNRR vorbim de 158 de milioane de lei, cinci proiecte, care s-au pierdut. Acestea vizează investiții în domeniul renovării energetice, semaforizare, sisteme de transport inteligent, achiziție de autobuze electrice, tramvaie șamd.

Nu vreau să vorbesc de greaua moștenire, dar, dacă nu spun astea acum - voiam să fac și o conferință de presă - erau puse mai târziu în cârca mea“, a punctat primarul general.

Ciprian Ciucu: Toți funcționarii sunt perfecți. Sunt indignat!

Ciprian Ciucu a mai vorbit și despre penalizările pe care primăria le-a primit pentru proiecte ale administrației precedente.

„La Sectorul 6 am performat, am adus foarte mulți bani europeni, proiectele s-au implementat la timp sau mai târziu, dar s-au implementat. Nu am avut dezangajări. Aici, vă mărturisesc că sunt șocat. Când vorbesc cu funcționarii, niciunul nu e de vină. Când am întrebat dacă face cineva un pas în spate, toți funcționarii au zis că sunt perfecți. Funcționarii sunt perfecți. Ei nu au greșit cu nimic. Sunt efectiv indignat.

Două treimi din proiecte din perioada 2021 -2026 vor fi dezangajate. Am făcut analiză de risc pe ele și așteptăm să vină scrisorile, apropo de performanța administrației.

Nu ați vrea să fiți în pielea mea. Uneori mă trezeam dimineața la ora cinci și vorbeam singur. Corecțiile sunt de 446 de milioane de lei. Adunat cu 158 de milioane de lei, asta e măsura performanței. Motivele sunt legate de chestiuni simple, iar când am încercat să vin cu câțiva oameni care au performat la Sectorul 6, toată lumea a început să mă atace că „Ciucu politizează Primăria“. Prin transfer, totul legal. Măi, oameni buni, ați performat? A performat cineva ca să poată să se uite în ochii mei și să spună că pierd 600 de milioane de lei. Corecțiile sunt pentru proceduri din anii precedenți și vizează proiectele care țin de extinderea și modernizarea rețelei de tramvai“, a mai zis primarul general, Ciprian Ciucu.